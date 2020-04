De Wever hoopt weer op Vlaams front

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zijn zinnen weer gezet op een Vlaams front waar Franstalig België niet omheen kan.

De Wever was maandag all over the place met zijn pleidooi om werk te maken van een economische exitstrategie. 'Niemand pleit voor het opheffen van de maatregelen, maar de herneming van het economisch leven is nodig, mits strenge regels. We zitten met 22 procent tijdelijke werkloosheid, Frankrijk met 3 procent en Duitsland met 6 procent. Dat is niet vol te houden', zei de N-VA-voorzitter maandagmiddag op het VTM Nieuws. 'Ik hoop dat we nu de eerste stappen in de richting van de exit kunnen zetten. We lopen daarin achter op de andere landen. Als anderen heropstarten, nemen ze ons marktaandeel in. Men moet beseffen dat dat op termijn ook nefast is voor de gezondheid van de mensen.'

Hij deed meteen een oproep om weer een poging te doen een federale regering op de been te brengen. 'In juni lopen de volmachten gewoon af. Dat is een moment om te te bekijken of dit nu de beste bestuursvorm is. De ballon met volmachten is aan het leeglopen. Er staat zaterdag niet veel meer op de agenda van die volmachtenvergadering. Iedereen daar, ook premier Sophie Wilmès, zegt dat er een volwaardige regering moet komen. Het is dan misschien de moeite daarnaar te kijken en de grote krachten hun verantwoordelijkheid te laten nemen.'

Paarse entente

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau denkt eveneens dat er iets moet gebeuren als half juni de volmachten aflopen. 'We mogen niet in een vacuüm terechtkomen. Dan verliest de politiek weer', zegt hij. Rousseau hoopt op een 'paarse entente', want de paarse combinatie van socialisten en liberalen is en blijft de sleutel voor gelijk welke regering. Vooralsnog bloeit er echter niets moois tussen liberalen en socialisten. Integendeel. Tijdens de superkern afgelopen zaterdag haalde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nog eens uit naar Rousseau, omdat de sp.a in het parlement voorstellen zou lanceren die maar goedgekeurd geraken als het Vlaams Belang ze steunt.

Wij zitten niet in de superkern om voor bloempot te spelen. Meyrem Almaci Voorzitster Groen

Die superkern blijkt allerminst de couveuse te zijn voor een Vivaldi-coalitie tussen socialisten, liberalen, groenen en CD&V. Toen Groen-voorzitster Meyrem Almaci kritische vragen stelde over de slechte communicatie vanuit de Veiligheidsraad en over de organisatie van de ramadan in de gevangenissen, schoot premier Wilmès (MR) zelfs uit haar krammen. Ze verweet Almaci geen uren de tijd te hebben voor al dat gepalaver. 'Maar wij zitten daar niet om voor bloempot te spelen', zegt Almaci.

Comeback Vlaams front Bart De Wever roept de Vlaamse coalitiepartners N-VA, Open VLD en CD&V de rangen te sluiten, zodat er onderhandelingen kunnen worden opgestart over een nieuwe federale regering. Er staat volgens de N-VA-voorzitter veel op het spel, want de politieke beslissingen die de komende weken en maanden worden genomen om de economie weer aan de praat te krijgen, worden cruciaal. Hij rekent erop dat het Vlaams front kan worden hersteld, als Open VLD eind mei een nieuwe voorzitter heeft. Maar aan Franstalige zijde luidt het dat het in volle coronacrisis niet het moment is om weer aan regeringsonderhandelingen te denken.

Het is duidelijk dat Wilmès er een moeilijke week heeft opzitten, na de kritiek op de manke communicatie en nadat haar leiderschap in vraag was gesteld. Als premier moet ze schitteren in de coronacrisis. Dat is toch hoe Bouchez het ziet. Hij wil kapitaliseren op de crisis. Maar de minderheidsregering die met volmachten regeert, lijkt een aflopende zaak. Wilmès gaf zelf al aan dat er best zo snel mogelijk een volwaardige regering met een meerderheid komt. 'Daarvoor zou Wilmès zelf het voortouw moeten nemen, maar haar hoofd staat er niet naar', zegt een partijvoorzitter.

En zowel Bouchez als Magnette houdt de boot af. In volle coronacrisis is het niet het moment om weer aan regeringsonderhandelingen te denken. Voor Bouchez is het eigenlijk goed zoals het is, want de MR zal nooit nog zo goed bedeeld zijn als nu. 'Bouchez denkt eerder aan verkiezingen, als de volmachten aflopen', klinkt het. En PS-voorzitter Paul Magnette weet het even niet meer, maar zit al evenmin te wachten op een nieuwe ronde met de N-VA.

Nieuwe liberale voorzitter

Dus tracht De Wever de druk op te voeren. Volgens hem is er geen tijd meer te verliezen. De keuzes die moeten worden gemaakt om de economie weer aan de praat te krijgen zijn van cruciaal belang.

De beslissingen van vandaag bepalen onze welvaart in de komende decennia. Ik doe een oproep aan de Vlaamse collega's. Laat ons daar met verenigde krachten naar kijken en de Vlaamse economische belangen veiligstellen. Bart De Wever Voorzitter N-VA

'De beslissingen van vandaag bepalen onze welvaart in de komende decennia. Ik doe een oproep aan de Vlaamse collega's. Laat ons daar met verenigde krachten naar kijken en de Vlaamse economische belangen veiligstellen', zei hij, waarmee hij weer de communautaire kaart trok.

Na de mislukte poging om met de PS een regering te vormen, grijpt de N-VA-voorzitter weer naar het schema om vanuit de Zweedse alliantie - die de fundering is gebleven van de Vlaamse regering - naar de federale onderhandelingstafel te gaan. Daar kunnen de Franstaligen niet omheen, waardoor De Wever met even sterke kaarten aan de onderhandelingstafel zou zitten als Magnette en Bouchez.