De Wever klaagt 'karaktermoord' op Darya Safai aan

N-VA-voorzitter Bart De Wever maakt een zaak van de 'karaktermoord' die volgens hem al te gretig is uitgevoerd op Darya Safai, de Iraanse activiste die voor de N-VA in de Kamer zit.

De Wever liet dinsdag op Twitter weten dat hij de aanval op Darya Safai niet over zich heen laat gaan. 'Want als we dit laten passeren, kan iedereen op deze manier onderuitgehaald worden.'

Ook het parlement vroeg dinsdag tekst en uitleg over de geruchten van fraude met humanitaire visa voor Iraanse opposanten, waarbij de echtgenoot van Safai hand- en spandiensten zou hebben geleverd. Nadat De Morgen ermee uitgepakt had, liet de Staatsveiligheid dinsdag in 'De ochtend' verstaan dat heel het verhaal gebaseerd was op geruchten, die mogelijk door het Iraans regime zijn verspreid.

'Alles doet uitschijnen dat een theocratisch regime, namelijk het regime van Iran, pogingen onderneemt om een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger in ons parlement in diskrediet te brengen', vatte N-VA-Kamerfractieleider Peter De Rover samen in het parlement.

Net als De Wever hekelde De Roover de rol die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) daarin zou hebben gespeeld. 'Het is interessant te zien wat die rol was. De berichtgeving in de media daarover is gebeurd op basis van - ik herhaal het en citeer de Staatsveiligheid - 'een uiterst genuanceerd rapport' waarin melding wordt gemaakt van de mogelijkheid en wellicht waarschijnlijkheid van beïnvloeding door Iraanse diensten van de nieuwsgaring bij ons. U hebt aan de media, meer bepaald De Morgen, bevestigd dat u de nota hebt doorgespeeld aan de gerechtelijke diensten', aldus De Roover.

Op basis van de informatie waarover ik beschik, heb ik geen andere keuze dan hiervan melding te maken. Sammy Mahdi Staatssecretaris voor Asiel en Migratie