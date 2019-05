De Wever onder vuur voor 'razzia's' in Antwerpen

Er is een filmpje opgedoken waarin N-VA-voorzitter Bart De Wever voor zijn achterban beweert dat hij met behulp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken razzia's organiseerde in Antwerpen. 'Naar waar vertrekt uw volgende vlieger?', wilde De Wever van Francken weten om gericht mensen te kunnen oppakken 'tot den bak vol is'.

Het nieuws staat in het Franstalige magazine Le Vif en komt van een Franstalige journalist die meerdere meetings van de N-VA volgde tussen 2014 en 2017. Om te kunnen deelnemen moest hij een lidkaart kopen.

Het filmpje dateert van 2016. Het werd gemaakt op een interne meeting in Hoboken, waar De Wever zo'n 120 militanten toesprak. Hij had het er onder andere over de frustratie bij de politie, die criminelen oppakt maar die dan weer moet vrijlaten door de overcapaciteit in de gevangenissen.

Om die frustratie bij de agenten tegen te gaan werkte De Wever samen met Francken aan de uitzetting van criminele illegalen. 'Dat gaat zover - maar hang het niet aan de grote klok - dat wij plaatsen reserveren op het vliegtuig als we actie voeren. Dat is het voordeel van een bevriende staatssecretaris te hebben.'

'We zeggen, we gaan een razzia doen in het Schipperskwartier. En dan vragen we: Hoeveel plaats heb je? Hoeveel kan je er wegsteken? En naar waar vertrekt de volgende vlieger?Je kan ermee lachen, maar dat is echt zo. En dan wordt er opgepakt tot den bak vol is. En liefst die nationaliteiten waarvan... hoe heet dat: Con Air of Air Francken? Als je die stoeltjes kunt vol zetten, zou je stom zijn het niet te doen...'