De Wever onder vuur voor uitspraken dode peuter

‘Het stoort mij al jaren dat men emoties misbruikt voor politieke doeleinden. Het is niet de eerste keer dat men de dood van een kind instrumentaliseert om de opengrenzenlobby te laten draaien’. Zo reageert Bart De Wever op de felle reacties op zijn uitspraak over de doodgeschoten peuter Mawda.

Volgens De Wever zijn de ouders van Mawda ‘niet louter slachtoffer’. Hij had donderdag op hun verantwoordelijkheid gewezen, met name dat ze al meermaals hebben geprobeerd om via ons land naar het VK te gaan. Bij de laatste poging werd hun tweejarig dochtertje dodelijk getroffen door een politiekogel.