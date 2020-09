De Wever pleit voor Belgische anti-drugspolitie

Eind augustus was er nog een schietincident in Deurne.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) roept op tot de oprichting van een Belgische anti-drugspolitie naar Amerikaans model.

In Antwerpen is een drugsoorlog bezig, met opzichtig geweld. Maar het Antwerps stadsbestuur kan enkel aan symptoombestrijding doen, stelde Antwerps burgemeester De Wever zondag in het VRT-programma De Zevende Dag en het VTM Nieuws. Hij pleitte voor de oprichting van een Belgische anti-drugspolitie, zoals de Drug Enforcement Administration (DEA) in de Verenigde Staten.

'Ik hoop dat de volgende regering een topprioriteit maakt van een eigen Belgische anti-drugspolitie', zei De Wever. 'Die moet geen tientallen mensen hebben zoals de federale politie nu op drugsbestrijding zet, maar honderden.' Hij hekelde ook de onderbemanning vij de politie. 'We hebben 30 agenten om het drugsprobleem te bestrijden. Dat zouden er 300 moeten zijn.'

Het idee van een Belgische DEA stond volgens De Wever in de voorstellen voor een federaal regeerakkoord die hij samen met PS-voorzitter Paul Magnette had opgesteld. De Antwerpse burgemeester hoopt dat het punt ook in het regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie opgenomen wordt. N-VA maakt zelf geen deel uit van die coalitie in wording.

Kogelinslagen in Deurne

Zaterdagavond was er een zoveelste schietincident in Deurne. Er werden twee kogelinslagen teruggevonden in een garagepoort, de verdachten zijn twee jonge mannen op een scooter, die konden ontsnappen. Er zijn geen gewonden. Het incident vond plaats om 22 uur, een uur voordat de veiligheidsoperatie Nachtwacht de tweede nacht zou ingaan.

Die operatie Nachtwacht is een grootscchalige veiligheidsactie waarbij de politie extra patrouilleert in Deurne en Borgerhout. Het gaat onder andere om systematische identiteitscontroles en het afsluiten van straten die een hoog risico op aanslagen kennen wanneer dat nodig wordt geacht. Het initiatief van de stad en de politie komt er na een opstoot van gewelddadige incidenten de laatste weken, die mogelijk verband houden met het drugsmilieu.

61.000 kilo cocaïne Vorig jaar werd in Antwerpen 61.000 kilo cocaïne in beslag genomen, in 2013 was dat 4.700 kilo.

Sinds 2017 werden in Antwerpen al 67 feiten van granaataanslagen of schietincidenten geteld die vermoedelijk verband houden met afrekeningen in het drugsmilieu. De Wever wees zondag wijst op de inspanningen die de stad levert in de strijd tegen drugs. 'In het eerste jaar dat ik burgemeester was werd 4.700 kilo cocaïne in beslag genomen, vorig jaar was dat 61.000 kilo.'