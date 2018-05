De Wever uit opnieuw twijfels bij kernuitstap

Na lang discussiëren bereikten de verschillende regeringen van ons land anderhalve maand geleden een akkoord over het energiepact , met daarin een voorziene kernuitstap tegen 2025. N-VA, dat zich lange tijd tegen de sluiting van de centrales verzette, bekwam wel dat er jaar na naar gemonitord zal worden of de uitbouw van alternatieven voldoende opschiet.

Volgens De Wever is de uitstap geen evidentie: de petrochemische sector in de haven is immers zeer energie-intensief. Hij wees er ook op dat Frankrijk, Zweden en Zwitserland hun centrales open houden. 'Het is jammer dat een volgende regering zal moeten beslissen', luidde het.