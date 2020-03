De Wever wil deelstaten aan zet brengen

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil de deelstaatregeringen aan zet brengen om de federale regering te deblokkeren. Zij krijgen dan de verantwoordelijkheid om ‘confederaal de winkel te beheren’, luidt zijn redenering.

‘Doet-ie-het of doet-ie-het niet’? CD&V-voorzitter Joachim Coens is dé man op wie maandag alle blikken gericht zijn als koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle ten paleize trekken om het staatshoofd te briefen over de federale formatie. Voor de liberalen, de groenen en de PS is het min of meer een uitgemaakte zaak: zij staan klaar om de regering in lopende zaken van Sophie Wilmès uit te breiden tot een noodregering mét een meerderheid om een begroting te maken, maar ze wachten op het groen licht van CD&V.

'Het ACV is al aan het mobiliseren om voor Vivaldi te stemmen.' CD&V-bron

De voorbije dagen bleek dat ze wachtten op Godot. Minister Pieter De Crem zette op Radio 1 nog eens de hakken in het zand. En vicepremier Koen Geens dreef de prijs zelfs nog wat op door een agenda en een kalender te eisen voor een nieuwe staatshervorming. Dat laatste zou eventueel gelezen kunnen worden als het begin van een bocht om de N-VA los te laten, maar dat strookt niet met de signalen die meerdere toppers ‘on’ en ‘off the record’ uitsturen. Opmerkelijk is wel dat CD&V dit weekend een online bevraging uitstuurde waarin ze haar leden vraagt wat hun voorkeur is: meewerken aan Vivaldi, blijven vasthouden aan een Vlaamse meerderheid en desnoods in oppositie gaan of nieuwe verkiezingen. Het is niet duidelijk op welk resultaat de partijtop precies rekent. Op een definitieve afstraffing van een regering zonder Vlaamse meerderheid? Of op een argument om toch het landsbelang te laten primeren. Een eerste indicatie dat het verdict duidelijk naar 'voet bij stuk houden' zal neigen, vormde misschien al een bevraging van de CD&V-burgemeesters door Het Laatste Nieuws in januari. 70 procent pleitte toen voor een regering mét N-VA. Maar sindsdien is er wel iets veranderd: gewezen koninklijk opdrachthouder Koen Geens heeft paars-geel doodverklaard. En CD&V staat wel degelijk onder grote druk om de impasse te doorbreken, niet in het minst vanuit haar linkervleugel. 'Het ACV is al aan het mobiliseren om voor Vivaldi te stemmen', aldus een CD&V-bron.

'Tijd voor een andere orde'

Bart De Wever reageerde zondagmiddag bij VTM op de CD&V-enquête. ‘Als de CD&V-basis bevestigt dat zelfrespect voor hen belangrijk is, dan is dat een feit. En dan kunnen we misschien eindelijk naar een andere orde overgaan vanaf volgende week. Met en ander initiatief. Er zijn deelstaten die functioneren en besturen. Misschien moeten zij nu gewoon de verantwoordelijkheid krijgen.’

Wat De Wever voorstelt, komt in principe neer op een afspiegelingsregering. Dat is iets waar oud-premier Yves Leterme al een tijdje voor pleit en waarover zelfs Elio Di Rupo ooit -na de verkiezingen van 2010- een ballonnetje opliet.

De Wever: ‘In Wallonië is er een regering die Wallonië goed vindt, in Vlaanderen één die wij goed vinden. Die twee hebben de verantwoordelijkheid om confederaal de winkel te beheren. Het is onvermijdelijk. Je kan zeggen dat de democratie niet telt en dat de grootste partij in een gemeenschap niet telt. Maar zo kan je niet verder gaan. Je moet naar een nieuwe deal. Zo schrijft Koen Geens het ook: wij hebben geen slechtere politici dan de buurlanden, het moet zijn dat er iets in de architectuur niet klopt. Wel, dan moet je de tent verbouwen.’

Kris Peeters (CD&V) voerde in 2009 een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Het enige resultaat was de exit van N-VA uit de Vlaamse regering.

Het pleidooi van De Wever stoot uiteraard op een paar belemmeringen die het op het eerste gezicht weinig kans op succes geven. Ten eerste: breng je de taalgemeenschappen rond de tafel of de gewestregeringen? In het eerste geval moeten N-VA, CD&V, Open VLD, PS, MR en Ecolo verenigd worden. In het tweede geval komen daar vanuit Brussel ook Groen en Défi bij. Beide pistes zijn heikel, aangezien zowel PS, Ecolo als Défi niet met N-VA willen besturen. En aangezien De Wever voor de verkiezingen zelf deze woorden sprak: 'Geen regering met Ecolo en Elio'.

'Dialoog van gemeenschap tot gemeenschap'

Ten tweede: er zijn slechte ervaringen. Om de regering van Yves Leterme te redden en de communautaire impasse van toen te deblokkeren, probeerde toenmalig minister-president Kris Peeters in 2009 een ‘dialoog van gemeenschap tot gemeenschap’ op poten te zetten. Dat leverde slechts één resultaat op: de exit van N-VA uit de Vlaamse regering.

Bovendien hint De Wever op een structurele oplossing met de deelstaten. Op confederalisme dus. Dat komt neer op een institutionele ommeslag, waarvoor er hoegenaamd geen meerderheid is. Dat gaf De Wever zelf al meermaals toe. Als CD&V echt het been stijf houdt, dan zou er mogelijk wel iets kunnen veranderen. Dan zou er eventueel wel een communautaire agenda richting 2024 kunnen afgesproken worden. Maar dan moet dat om een gebetonneerd akkoord gaan en het is sterk de vraag of met name de Franstalige partijen daarin mee willen.

'Het is tijd voor een andere orde vanaf volgende week. Met en ander initiatief. Er zijn deelstaten die functioneren. Misschien moeten zij nu gewoon de verantwoordelijkheid krijgen.’ Bart De Wever N-VA-voorzitter

Enige nuance: de toestand is vandaag natuurlijk iets anders dan toen. Als na paars-geel nu ook een noodregering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V mislukt, dan blijven er niet veel alternatieven meer over, behalve nieuwe verkiezingen uitroepen. Maar met het coronavirus in de lucht waarvan echt niemand weet hoe hard dat de komende weken kan toeslaan, is dat nog meer Russische roulette geworden. CD&V’ers en socialisten met enige zin voor geschiedenis, zullen de voorbije dagen vermoedelijk wel eens aan de dioxinecrisis gedacht hebben. Die maakte in 1999 een einde aan de heerschappij van Jean-Luc Dehaene (CVP) en luidden de geboorte van … paars-groen in.

Uitkijken naar partijbureas