De Wever wil 'dik tegen zijn goesting' premier worden

Bart De Wever wil premier van België worden, maar wel 'dik tegen zijn goesting'. Dat zegt de N-VA-voorzitter zaterdag in een interview met Het Laatste Nieuws.

Het is het eerste lange interview dat De Wever geeft sinds de verkiezingen in mei. Hij noemt PS-voorzitter Paul Magnette 'sloper van het land'. Niet de N-VA, maar wel de PS is volgens hem verantwoordelijk voor de politieke impasse en de onmogelijkheid om een Belgische regering te vormen.