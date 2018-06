De Wever wil niet weten van Franse vervanger voor F-16

Het is voor N-VA-voorzitter Bart De Wever uitgesloten dat de regering voor de Franse Rafale zou kiezen als vervanger voor onze F-16's. Daarmee gaat hij lijnrecht in tegen premier Charles Michel.

Dat heeft De Wever zondag duidelijk gemaakt tijdens een debat onder partijvoorzitters in De Zevende Dag op Eén. De Rafale 'is voor mij uitgesloten', aldus De Wever. 'Als het daar op uitkomt, dan denk ik dat we beter niets doen, maar dan is het met Defensie zo ongeveer gedaan.'