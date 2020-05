De Wever wil opnieuw praten met PS

In een interview met De Zondag herhaalt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij na het aflopen van de volmachten opnieuw met de PS aan tafel wil gaan voor de vorming van een federale regering. 'Dat is de enige mogelijkheid voor een regering die krachtig kan besturen in het hele land'.

In het interview zegt De Wever 'gematigd tevreden' te zijn over het exitplan voor de coronacrisis. Wel stelt hij dat het federaal leiderschap in de Nationale Veiligheidsraad zwak is, al doelt hij daarmee niet persoonlijk op premier Sophie Wilmès. 'Zij kan er niet aan doen dat ze premier is moeten worden van een regering zonder meerderheid in een moeilijk land. Zij heeft ook niet de power en niet het charisma voor sterk leiderschap. Maar ook daar kan ze niets aan doen'.