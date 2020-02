De Wever ziet 'symbolisch' moment in mei

Als er binnen drie maanden nog altijd geen regering is, wordt de roep naar nieuwe verkiezingen onvermijdelijk, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever.

N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet in mei een 'symbolische datum' om conclusies te trekken in de federale regeringsvorming. 'Dan is de roep naar nieuwe verkiezingen wellicht onvermijdelijk', zegt hij. De vorige verkiezingen vonden plaats op 26 mei 2019.

De Wever deed zijn uitspraak bij de opening van de nieuwe studio van VTM Nieuws in Antwerpen, waar ook Vlaams minister-president Jan Jambon en premier in lopende zaken Sophie Wilmès aanwezig waren. Het was de eerste keer dat De Wever sprak over de opdracht die de koning vrijdag aan CD&V-kopstuk Koen Geens gaf. De Wever heeft ondertussen al met Geens gesproken.

'Een deadline werkt tegen u als je er een stelt', zei De Wever, om er vervolgens toch min of meer een te stellen. 'In mei zijn we een jaar na de verkiezingen. Als er dan nog geen uitzicht is op een regering, zit je toch stilaan in een totaal onvermogen om iets klaar te krijgen. Dan wordt het wellicht onvermijdelijk dat een roep naar nieuwe verkiezingen luider klinkt.'