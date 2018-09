De achilleshiel van Franckens strijd tegen illegalen

De vaudeville rond de uitzetting van een Servisch gezin in illegaal verblijf toont opnieuw hoe staatssecretaris Theo Francken (N-VA) worstelt om mensen het land uit te wijzen.

Wetten en (beroeps)procedures staan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten in de weg. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) krijgt van links en rechts op zijn donder omdat maar twee op de tien mensen die geen recht op verblijf hebben terugkeren. Daarmee doet België volgens cijfers van de statistiekdienst Eurostat veel slechter dan het Europese gemiddelde. Dat ligt met minder dan de helft van de mensen die terugkeren evenmin hoog. De realiteit is dat mensen amper te repatriëren zijn eens ze Europa binnengeraakt zijn - vaak via illegale weg.

Francken fulmineert opnieuw tegen de procedureslag die advocaten leveren in asielzaken. Na de visumstrijd over enkele Syrische families is het juridische gevecht rond de opsluiting van gezinnen in afwachting van hun repatriëring het volgende symbooldossier in het vreemdelingenrecht. Een Servische moeder met vier kinderen zit opnieuw opgesloten in de speciale units voor families op de site van het gesloten centrum in Steenokkerzeel, waar ze tot begin deze week al een maand verbleven.

Ze moesten vrijgelaten worden omdat de maximale termijn van opsluiting verstreken was en ze werden overgebracht naar een huis om er met een terugkeercoach aan een vrijwillige terugkeer te werken. Daar gingen ze op de loop, net als bijna vier op de tien gezinnen die vorig jaar zijn ondergebracht in een open terugkeerwoning. Intussen is het gezin weer opgepakt. Het bewijst voor Francken dat het noodzakelijk is gezinnen op te sluiten, al is de maatregel controversieel. Er loopt nu een nieuwe termijn van 28 dagen om het gezin uitgezet te krijgen.

Uitzetting

De kans is klein dat uitzetting nu wel meteen lukt. De familie maakt geen kans op bescherming als vluchteling, maar blijft procederen. Francken stelt dat de advocaten van het gezin 31 procedures hebben opgestart in de maand waarin het opgesloten was. Dat ontkent de verdediging. Het zou gaan om een procedure die is ingeleid om asiel aan te vragen voor de kinderen. De moeder kan dat voor elk van de vier kinderen apart doen.

Daarnaast startte het gezin tijdens de eerste opsluiting een procedure tegen de vasthouding, wat buiten het vreemdelingenrecht valt en de bevoegdheid is van een onderzoeksrechter. Een tweede moeder met zes kinderen uit Azerbeidzjan is intussen ook de juridische strijd begonnen om te mogen blijven.

In het asielrecht werkt elke procedure opschortend. Het gevolg is dat mensen nooit kunnen uitgezet worden zolang de rechtsgang loopt. Het is wel zo dat bij elk beroep tegen een beslissing of elke bijkomende asielaanvraag de termijnen korter worden en de procedurecarrousel versnelt. Maar het blijft haast onmogelijk een procedure in eerste aanleg en beroep af te haspelen in een maand. De regering overweegt daarom de maximale termijn van opsluiting te verlengen of de termijn te schorsen telkens als een nieuwe procedure wordt opgestart.

Francken geeft toe dat het vreemdelingenrecht gebetonneerd is in nationaal, Europees en internationaal recht. Dat maakt de manoeuvreerruimte om te raken aan de complexe, vaak oeverloze rechtsgang tot een uitzetting erg klein. De wetgeving is een kluwen, die in België nog verdeeld zit over verschillende types recht en rechtbanken.

Bovendien hoort bij elke vorm van verblijfsrecht een aparte procedure met beroep, waardoor mensen na een uitgeputte rechtsgang voor asiel via een andere weg kunnen proberen hier te blijven. ‘Het zou beter zijn alles in één verblijfsdossier te brengen en in één keer te behandelen. Het nadeel is dat dat de snelle afwikkeling van een asieldossier, wat nu prioriteit is, zou vertragen. Maar het zou wel een rem zetten op de hardnekkige, vaak jarenlange slag rond verblijf’, stelt professor migratierecht Dirk Vanheule van de Universiteit Antwerpen.

Grof geld

Gezien het gebetonneerd recht viseert Francken het peloton advocaten dat actief is in het vreemdelingenrecht. Hij verwijt hen grof geld te verdienen door nutteloos slag te leveren voor mensen die toch nooit verblijfsdocumenten kunnen krijgen. Francken noemt hen handelaren in valse hoop. Het alternatief voor terugkeer is een leven in illegaliteit, wat neerkomt op een precair bestaan met risico op misbruik, luidt het.

De woede van Francken leidt tot een nieuwe clash met de Orde van Advocaten. De N-VA botste al met de rechterlijke macht toen de partij in het getouwtrek rond het verstrekken van visa voor Syrische gezinnen sprak over ‘wereldvreemde rechters’. De Orde reageert net als toen boos. ‘Alleen de rechter oordeelt of een procedure nutteloos is of niet, politici hebben zich niet te moeien.’