De 'allerlaatste kans' voor PS en N-VA

De opening van PS-voorzitter Paul Magnette om onderhandelingen met de N-VA te beginnen wordt gezien als de 'allerlaatste kans'.

'We kunnen overwegen met de N-VA te regeren', bevestigde PS-voorzitter Paul Magnette dinsdag bij de Franstalige zender LN24 de berichten die maandag na het partijbureau van de Franstalige socialisten waren uitgelekt. 'Het besef is groot dat het een regering met de N-VA of oppositie is', beaamt een socialist. 'Met Elio Di Rupo als premier (2011-2014, red.) heeft de PS klappen gekregen, maar we hebben toen wel de verkiezingen gewonnen.' De daaropvolgende jaren in de oppositie tegen de regering-Michel waren een minder goede ervaring.

Ook de factor 'Conner Rousseau', de voorzitter van de sp.a, speelt mee in de afweging die de PS maakt. 'Rousseau houdt rekening met de PS, maar zou ook alleen durven door te gaan. Als hij dat kan uitleggen aan zijn achterban, waarom zouden wij dat dan niet kunnen', is te horen bij de Franstalige socialisten.

Vierde poging

Zo lijken de PS en de N-VA een vierde poging te willen wagen om met elkaar te dansen. De eerste was onder de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR). Daarna volgde een onder koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V). De derde keer was het herenakkoord in maart tussen Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever over een coronanoodregering. De N-VA-top ziet nu als 'de allerlaatste kans om nog iets te kunnen doen'.

Die twee partijen hebben elkaar nodig: zonder de PS zit er voor de N-VA geen communautaire deal in. Zonder de N-VA zit er voor de PS geen sociaal beleid in. Een partijvoorzitter

'Die twee partijen hebben elkaar nodig', merkt een partijvoorzitter op. 'Zonder de PS zit er voor de N-VA geen communautaire deal in. Zonder de N-VA zit er voor de PS geen sociaal beleid in.' Dat de N-VA-top zich in stilte hult, geeft aan dat ze het een serieuze kans willen geven. In de gesprekken over Arizona - een regering zonder de PS - bleef de N-VA tot nu op haar honger zitten wat institutionele hervormingen betreft. De liberalen, en zeker MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, voelen er weinig voor die deur open te zetten.

In tegenstelling tot de retoriek van Magnette eerder over een herfederalisering van bevoegdheden staat de PS open voor een verdere regionalisering van de gezondheidszorg en het arbeidsmartkbeleid. Magnette zei bij LN24 dat 'de staat niet meer werkt, dat de versnippering van bevoegdheden van een hallucinante complexiteit is'. Elke bevoegdheid moet ofwel 100 procent regionaal, ofwel 100 procent federaal zijn, klonk het.

Splitsing budgetten

Een klassieke staatshervorming staat niet op het programma. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig en die zit er niet in. Wel kunnen verregaande stappen gezet worden in het 'functioneel splitsen van budgetten', met het oog op het uitbouwen van een regionaal gezondheids- en arbeidsmartkbeleid. Tegen de horizon van 2024 kan dan een plan worden gemaakt voor een België 2.0, zoals De Wever eerder opperde.