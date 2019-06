De balans | Christophe Busch (Kazerne Dossin)

Christophe Busch (42), radicaliseringsexpert en directeur van Kazerne Dossin, ontvangt deze zomer Kamerlid Dries Van Langenhove in het Holocaustmuseum in Mechelen. Het is een voorwaarde van de onderzoeksrechter in het onderzoek naar Schild & Vrienden. Hier maakt Busch zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik ben een fanatiek verzamelaar van nazimateriaal en literatuur over hoe de ander als biologisch verschillend wordt geframed. Naast platte, listige propaganda zijn er academische varianten. En je vindt het ook in een modern jasje. Mijn verzameling is ideaal voor educatie.’

‘Achteraf besef ik hoeveel mijn ervaring in de forensische psychiatrie waard is. Ik werkte twaalf jaar met ‘ontoerekeningsvatbaren’. Dan zie je wat mens zijn is. Waartoe we in staat zijn, en hoe een pathologie levens overhoop kan halen. Ik bestudeerde de oorsprong en de oorzaken van crimineel gedrag, en zag de mensen in de daders. Het pad naar delicten is complex en gelaagd. Ik hield er een groot relativeringsvermogen aan over.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Behalve mijn ouders één iemand in het bijzonder: mijn KSA-begeleider Hugo Costeur. Hij leerde me met de auto rijden. En hij bracht mij en honderden anderen levenswijsheid bij, op een speelse manier en met veel vertier. Dat creëerde intense momenten. Ook mijn promotor Johan Braeckman heeft me geïnspireerd. Hij kon vragen stellen waarover ik weken nadacht.’

Investeert u in anderen?

‘In forensisch werk heb je twee taken: de samenleving beschermen en de daders behandelen, zodat hun levenskwaliteit verbetert. Het is geen excuus voor hun gedrag, maar velen hebben een hele strijd achter de rug. En het moeilijke is: collega’s aanleren om eerst zes maanden te zwijgen en te luisteren naar de patiënt.’

‘Ik heb ook Ufungu opgericht: een netwerk van experts ter bestrijding van radicalisering en polarisering. In Kazerne Dossin volgden sinds 2014 meer dan 8.000 politieagenten een vormingsdag. De VUB heeft de impact op hun gedrag en opvattingen gemeten: die was significant.’

‘Ik investeer ook in mijn kinderen en andere dierbaren. Mijn lieve partner houdt me bij de les. Vriendschappen onderhouden is een uitdaging. En binnen de veelheid der dingen zou ik meer tijd moeten maken voor het zinledige, het nietsdoen: onder een boom gaan zitten en iets drinken.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Als het rond mij te negatief wordt, neem ik even afstand. Maar niemand hoort afgeschreven te worden. Als je verhalen van geïnterneerden hoort, kan je niet besluiten dat het slechte mensen zijn die het allemaal zo gewild en gekozen hebben. In mijn ogen bestaan er geen slechte mensen. En dus zijn er ook geen goede. Beslissingen nemen is iets zeer complex, en veel zaken gebeuren onbewust. Ook neurobiologische inzichten roepen veel vragen op over de vrije wil. Dat concept is boeiend maar wordt zwaar overschat. Als er geen vrije wil is, betekent dat overigens nog niet dat we biologisch gedetermineerd zijn en alles vooraf vastligt.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘De mensen die ik al noemde. En ook grote, historische denkers zoals Hannah Arendt en Herbert Jäger. Die laatse was weinig mediageniek, maar wel een voorloper in de systemische manier van kijken naar collectief geweld.’