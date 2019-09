De balans | Peter Dedecker

Voormalig N-VA-parlementslid Peter Dedecker (35) heeft weer werk. Hij stoft zijn ingenieursbrein af en start bij ML2Grow, een Gentse start-up in machine learning en artificiële intelligentie. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Materieel: mijn huis, al staat het ook nog een groot stuk aan de passiefzijde, onder vreemd vermogen. Voorts is er wie ik ben: een halve techneut. En er zijn de mensen rond mij. Sterke relaties maken je ook sterk.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn vader heeft de techneut in mij gevoed. Hij was jaren elektricien en later hoofd elektrisch onderhoud bij Solvay in Oudenaarde. Toen ik drie was, werd mijn moeder voltijds huisvrouw. Voorts waren er mensen in het onderwijs die een stap verder gingen dan hun lesje geven, zowel persoonlijk als in de leerstof. Ik volgde tso omdat me dat veel meer interesseerde. Ook op de universiteit waren er mensen die me uitdaagden. Burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen is sowieso iets wat je met passie studeert. Ook mijn sociaal engagement en politieke voorkeur ontstonden op en rond de unief. Mijn Vlaams-nationalisme berust niet op romantiek. De staat moet gewoon efficiënter.’

Aan na-ijver mag je je nooit laten vangen.

Investeert u ook in anderen?

‘Dat probeer ik, door tijd te maken om mensen te motiveren en feedback te geven. Ik maak ook echt ruimte voor mijn privéleven. De meesten die in de politiek stappen, doen dat vanuit een engagement. Zeker het gemiddelde gemeenteraadslid steekt er financieel aan toe. Maar je haalt er veel voldoening uit, door samen aan een zeel te trekken. Dat ik eruit stapte, kwam vooral doordat de techneut in mij opspeelde. Ik wilde ook niet afhankelijk worden van politiek. Dan dreigt het engagement te verdwijnen. Ik zet me niet af tegen beroepspolitici, maar wil vermijden er zelf een te worden.’

Bent u ooit in het rood gegaan?

‘Ja, in het najaar van 2016. De politiek draaide volle bak en haast elke avond had ik nog een activiteit. Mijn weerstand slonk en ik raakte besmet met cytomegalie, een klierkoortsachtig virus. Ik stond op, maakte de kinderen klaar en kroop in de zetel. Ik leefde op één soepje per dag en sliep constant. Toen de dokter zei dat ik een paar weken out zou zijn, interpreteerde ik dat letterlijk. Na twee weken nam ik de trein naar Brussel. Slecht idee. De dokter bedoelde tien tot twaalf weken. Het werd een grote reset. Ik had tijd om na te denken, ging relativeren en kwam tot het besef dat werk niet alles is. De combinatie met andere dingen maakt het leven mooi.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Enkele vrienden die ik niet wekelijks hoor, maar die belangrijk zijn bij grote persoonlijke overwegingen zoals stoppen met politiek. Ook in de politiek heb ik klankborden. Vriendschappen buiten de partijgrenzen zijn zeker mogelijk. Aan na-ijver mag je je nooit laten vangen.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Eén keer, ruim tien jaar geleden. Een geval van twee keikoppen die hun fout niet durfden toe te geven. Ik heb er zo veel spijt van dat ik het nooit meer wil doen. Echte politieke vijanden heb ik niet. Soms debatteer ik scherp, maar ik blijf vriendelijk. Het is niets persoonlijks. Dat het vaak zo wordt gespeeld, is vooral theater.’