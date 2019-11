De boemerang van Bart Somers...

De sortie van Bart Somers om de N-VA voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen is als een boemerang teruggekeerd. De liberalen worstelen nu zelf met paars-groen.

Toen Bart Somers zondagmiddag naar de VTM-studio’s stapte, wilde hij één vraag opwerpen: quid N-VA? De Vlaamse liberalen hebben het gevoel dat de N-VA weer iedereen aan het gijzelen is, zoals in 2010-2011, toen 541 dagen is onderhandeld en de N-VA uiteindelijk aan de zijlijn ging staan. Somers had dus de rugdekking van de partijtop, toen hij erop wees dat de N-VA ‘een geschiedenis van weglopen’ heeft.

Paars-groen

Maar zijn communicatie viel wel heel gespierd uit. ‘Zelfs een blinde kan zien dat ze federaal voor de oppositie kiezen’, was de quote die werd opgepikt. ‘Door het zo te zeggen, zeg je eigenlijk: wij doen het zonder de N-VA’, merkt een liberale topper op. Het was dan ook geen wonder dat de woorden van Somers breed werden geïnterpreteerd als de bocht van de liberalen naar paars-groen, het alternatief voor een paars-gele regering met de N-VA. N-VA-voorzitter Bart De Wever aarzelde dan ook geen seconde om alle registers open te trekken.

Terwijl dat niet de boodschap was die de Open VLD-top wilde brengen. Alexander De Croo probeerde maandag te corrigeren. Hij wilde duidelijk maken dat Open VLD nog niet gekozen heeft, en poogde de focus weer te verleggen naar de verantwoordelijkheid van de N-VA, maar zijn communicatie schoot alle kanten op. Het gevolg is dat de liberale partij nu zelf worstelt met de vraag of voor paars-groen of paars-geel moet worden gekozen, terwijl niemand het nog heeft over de rol van de N-VA.

Opsluiten

Wij zijn geen bijhuis van de N-VA. Open VLD-bron

De liberale partijtop benadrukt dat geen bocht is gemaakt naar paars-groen, maar het is duidelijk dat ze zich niet langer wil laten opsluiten in de logica van de Vlaams-nationalisten. ‘We zijn geen bijhuis van de N-VA. Anders hadden we maar een kartel moeten vormen’, zegt een partijtopper. ‘Be your own man’, is de leidraad van de liberale top, die nu wel de basis nog moet meekrijgen.

De liberalen zijn groot genoeg om hun eigen ding te doen. In de Kamer hebben ze slechts drie zetels minder dan de socialistische familie, en de PS is er in om het even welke coalitie altijd bij. Ze willen op eigen kracht hun agenda van sociaal-economische hervormingen doorvoeren, met een focus op het verhogen van de werkzaamheidsgraad. Evenzeer willen ze hun maatschappelijke project - weg van het Vlaamse conservatisme - realiseren.

Als De Wever het communautaire wil loslaten en weer focussen op sociaal-economische hervormingen, is paars-geel opnieuw een optie voor de liberalen. ‘Wij zitten niet in een anti-N-VA-logica’, luidt het op de Melsensstraat 34, waar het hoofdkwartier van Open VLD ligt. Maar de deur naar paars-groen staat dus open. Voorzitster Gwendolyn Rutten heeft die deur overigens nooit dichtgedaan, in tegenstelling tot De Croo.

Duwtje in de rug