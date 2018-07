De budgettaire gok in de arbeidsdeal

De regering-Michel mikt hoog met een arbeidsdeal die 12.500 mensen extra aan het werk moet krijgen en zo een besparing van een half miljard euro opleveren. Of dat optimistische doel volgend jaar al gehaald wordt, is lang niet zeker.

Om de begroting volgend jaar op koers te houden rekent de regering-Michel op een reeks meevallers en terugverdieneffecten. Alles samen moeten die een besparing van 2,6 miljard euro opleveren. Het grootste bedrag komt van de arbeidsdeal, een pakket maatregelen dat meer werklozen aan het werk moet krijgen en zo een half miljard euro opleveren. 12.500 jobs extra hoopt premier Charles Michel (MR) ingevuld te krijgen, onder andere door de uitkering van werklozen sneller te laten dalen en het brugpensioen aan te scherpen.

‘Dit is een poging om de jobcreatie naar het niveau van de beginjaren te tillen’, gaf N-VA-vicepremier Jan Jambon aan in ‘Terzake’. In de eerste Michel-jaren kwamen er jaarlijks 55.000 banen bij, maar dat tempo is teruggevallen. Wie makkelijk te activeren viel, is intussen aan het werk en de aanvankelijke jobboost van maatregelen als de taxshift en de indexsprong is over zijn hoogtepunt heen. Het Planbureau ging er - voor de arbeidsdeal - van uit dat er in de periode 2017-2022 in ons land gemiddeld nog 46.000 banen bijkomen per jaar.

Volgens de oppositie doet de regering aan budgettaire hocus pocus en zijn de opbrengsten van de arbeidsdeal uit de lucht gegrepen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) pareerde gisteren de kritiek in de Kamercommissie Financiën. ‘Er zijn niet zomaar wat cijfers in de begroting gezet’, zei hij. ‘De 505,4 miljoen euro van de arbeidsdeal is erg zorgvuldig berekend en is realistisch op basis van de elementen die wij hebben.’

De regering gaat ervan uit dat door haar maatregelen volgend jaar zo’n 9 procent van de 135.000 openstaande vacatures worden ingevuld. Elke job levert de schatkist zo’n 40.000 euro op, een bedrag waarvoor de regering zich baseert op een gemiddeld maandloon van 3.300 euro bruto. De achterliggende berekeningen komen uit een rapport van het Planbureau, dat dateert van midden jaren 2000 en waarvoor de geciteerde bedragen werden geïndexeerd.

Realistisch?

Door het bedrag te vermenigvuldigen met het aantal in te vullen vacatures komt de regering aan een opbrengst van 505,4 miljoen euro volgend jaar. Op de werkloosheidsuitkeringen wordt 90 miljoen euro bespaard, er zijn 196 miljoen extra inkomsten uit belastingen en 218 miljoen euro extra socialezekerheidsbijdragen.

40.000 Activeren werklozen De regering rekent erop dat ze 40.000 euro per jaar uitspaart voor iedere persoon die ze aan het werk krijgt. Werklozen activeren betekent voor de schatkist minder uitkeringen en meer belastinginkomsten.

Maar hoe realistisch is dat? De arbeidsdeal omvat 28 arbeidsmarktmaatregelen, maar bijna de helft daarvan zijn nog vaag of niet van die aard dat ze snel tot extra jobs zullen leiden. Er wordt bijvoorbeeld aan de sociale partners gevraagd ‘een agenda op te stellen’ voor de hervorming van de anciënniteitsverloning. Of nog: de gewesten zullen de gemeenschapsdienst voor werklozen kunnen invoeren, terwijl Vlaanderen al heeft laten verstaan van die mogelijkheid geen gebruik te zullen maken.

‘Als de regering effectief volgend jaar al 12.500 mensen extra aan het werk wil krijgen, moeten de veelal vage maatregelen heel snel geconcretiseerd worden’, zegt KU Leuven-econoom Tom Verbeke. ‘Het doel lijkt me behoorlijk optimistisch, zeker omdat veel besliste maatregelen in handen liggen van de regio’s, de sociale partners en de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten.’

Aanscherping uitkeringen

De belangrijkste impuls zal moeten komen van de aanscherping van de werkloosheidsuitkeringen. Kris Peeters kreeg de opdracht om tegen november met voorstellen te komen om de uitkeringen sneller naar hun minimum te laten dalen. Wie zonder werk valt, zou zo worden aangemoedigd vlugger een nieuwe baan te nemen.

Of er nu 12.500 of 6.250 banen bijkomen, zoiets valt eigenlijk niet te voorspellen. stijn baert arbeidseconoom ugent

De overheid zal de degressievere werkloosheidsuitkeringen vanaf januari 2019 geleidelijk invoeren. Toch belooft het nog een tijd te duren voor de maatregel effect heeft. Het is niet de bedoeling dat wie al langer in de werkloosheid zat, plots op het uitkeringsminimum terechtkomt. Bovendien zullen de uitkeringen voor de eerste zes maanden werkloosheid worden opgetrokken om pas nadien sneller te dalen. Wie in januari ontslagen wordt, zal dus tot de zomer een hogere uitkering genieten dan vandaag het geval is. ‘Sneller dalende uitkeringen zullen mensen aanzetten om vroeger een jobaanbod te accepteren, maar het kan een paar maanden of zelfs meer dan een jaar duren voor zich dat vertaalt in meer tewerkstelling’, waarschuwt Verbeke.

De andere maatregelen zullen volgens specialisten niet meteen een turbo zetten op de jobmotor. Met de startersjobs komt er een fiscaal voordeel voor bedrijven die jongeren aanwerven, opleidingen voor knelpuntberoepen worden financieel aantrekkelijker gemaakt en werknemers die tot een derde van hun ontslagpremie investeren in bijscholing, krijgen daarvoor een belastingvrijstelling. Dergelijke ingrepen kunnen zeker tegemoetkomen aan enkele problemen op de arbeidsmarkt, maar ze zullen niet de grote massa aan een job helpen.

Onvoorspelbaar

Zelfs de geestelijke vader van de sneller dalende werkloosheidsuitkeringen wil niet vooruitlopen op de precieze impact voor de jobcreatie. ‘Ik verwacht dat de arbeidsdeal meer mensen aan het werk krijgt’, zegt Stijn Baert, de arbeidseconoom van de UGent die Peeters adviseerde. ‘Maar of er nu 12.500 of 6.250 banen bijkomen, zoiets valt eigenlijk niet te voorspellen.’