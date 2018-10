De comeback van een 'mort vivant'

PS-voorzitter Elio Di Rupo schoof zich dinsdag naar voren als het alternatief voor de regering-Michel. De 67-jarige ex-premier werd meermaals politiek dood verklaard, maar is niet uitgeteld.

In zijn typerende stijl, als een soort staatsman die boven de mêlee staat, ging PS-voorzitter Elio Di Rupo dinsdag in de Kamer in op de beleidsverklaring die premier Charles Michel (MR) eergisteren gaf. Het discours dat de ex-premier hanteerde, was er echter eerder een van een straatvechter. ‘Flop, flop, flop’, zo brandde hij het regeringsbeleid af, alluderend op Michels slogan ‘jobs, jobs, jobs’. Zijn aanvallen werden zelfs persoonlijk toen hij de premier voor de voeten wierp dat met zijn vader Louis Michel, vicepremier in de eerste regering-Verhofstadt, wel viel samen te werken.

‘Veel burgers zeggen stop, stop, stop, mijnheer de eerste minister’, beet Di Rupo zijn opvolger toe. Hij sprak over de ‘mislukking’ van ‘liberale recepten die honderd procent werden toegepast’ en ‘drie Michelinsterren’ voor ‘sociale afbraak’. Michel schamperde dan wel dat hij ‘triestig wordt van hoe een oud-premier ons land bevuilt‘. Volgens de Franstalige socialist is het tijd voor een nieuwe regering. Op de Franstalige radiozender RTBF maakte hij ook duidelijk welke: ‘De PS is het enige alternatief.’

Geen galante exit

‘Het overlevingsinstinct van Elio Di Rupo is impressionant.’ Pascal Delwit Politicoloog

Dat een oud-premier zo nadrukkelijk oppositie voert tegen zijn opvolger, is opmerkelijk in de Belgische politiek. Sinds de jaren tachtig kozen bijna alle ex-premiers voor een Europese of internationale politieke carrière als galante exit. Met zijn donderspeech toont Di Rupo, al sinds 1999 de sterke man bij de PS en naast partijvoorzitter ook burgemeester van Bergen, dat hij nog altijd een rol wil spelen. Meer zelfs, hij zet zichzelf na enkele jaren moeilijke jaren opnieuw in de markt als kandidaat-premier voor zijn partij. ‘Zijn overlevingsinstinct is impressionant’, zegt de Franstalige politicoloog Pascal Delwit, die de PS goed kent.

Schandalen

Toen Di Rupo na de verkiezingen van 2014 als uittredend premier op federaal niveau buitenspel kwam te staan, leken zijn dagen immers geteld. De socialist, toen al bijna pensioengerechtigd, kreeg veel kritiek omdat hij voor zijn achterban moeilijk te verteren maatregelen zoals het inperken van de inschakelingsuitkeringen voor werkloze jongeren in de tijd had doorgevoerd. Paul Magnette, die toen waarnemend partijvoorzitter was, leek de vanzelfsprekende troonopvolger maar Di Rupo maakte duidelijk dat hij en niemand anders de baas is in het hoofdkwartier in de Brusselse Keizerslaan.

Door de schandalengolf die eind 2016 in de Waalse politiek losbrak - een resem aan lokale mandatarissen van verschillende politieke partijen, maar vooral van de PS, bleek zichzelf forse vergoedingen uit te betalen bij intercommunales zoals Publifin - kwam Di Rupo verder onder druk te staan. Zo werd zijn partij door coalitiepartner cdH uit de Waalse regering gebonjourd en was Magnette minister-president af. De PS raakte, onder meer door de opkomst van de radicaallinkse PTB, in vrije val in de peilingen.

Grote schoonmaak

Di Rupo’s einde leek nabij. ‘Hij is een politieke mort vivant die voor zijn partij veeleer het probleem dan de oplossing is’, stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview met De Tijd. Tot in de eigen rangen werd gesuggereerd dat hij beter kon opstappen. ‘De ideeën zijn groter dan één man, de partij is belangrijker dan eender welke persoon’, stelde Jean-Pascal Labille, voormalig minister in de regering-Di Rupo en de topman van het Franstalige socialistische ziekenfonds. De reactie was ijskoud: ‘Dat mijnheer Labille zich bezighoudt met zijn eigen organisatie.’

Achter de schermen hield Di Rupo grote schoonmaak: hij lanceerde 21 maatregelen op de partij proper te maken en mandatarissen die in opspraak waren gekomen, moesten vertrekken. Er was wat intern gemor dat de hervormingen niet ver genoeg gingen, maar niemand durfde of was bij machte om Di Rupo een voetje te lichten. Hij deed er zelf ook alles aan om te doen alsof zijn carrière op zijn laatste benen liep. Zo vroeg hij zelf om bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen geen lijsttrekker maar lijstduwer te zijn. ‘Het is aan de jonge generatie om zich te bewijzen.’

Geslepen vos

Di Rupo leek een stap opzij te zetten, maar het was veeleer een tactisch manoeuvre waarmee de geslepen vos zich in een positie manoeuvreerde waarin hij niet kan verliezen. Als lijsttrekker Nicolas Martin burgemeester wordt, is Di Rupo de man die galant een stap opzij zette. Als de PS haar volstrekte meerderheid verliest en wordt gewipt, ligt de verantwoordelijkheid evenzeer bij Martin. En door een Waalse hervorming kan de voorzitter zelfs gewoon burgemeester blijven: de kandidaat met de meeste stemmen op de grootste partij van de meerderheid krijgt de sjerp. Het is allesbehalve ondenkbeeldig dat Di Rupo meer stemmen krijgt dan Martin en zijn kantoor in het stadhuis kan behouden.

Zondag moet ook duidelijk worden of Di Rupo partijvoorzitter kan blijven. ‘Als de PS bij de provinciale verkiezingen slechts 25 procent haalt in Wallonië, zoals de peilingen uitwijzen, dan heeft hij een probleem. Het zou het slechtste resultaat ooit zijn voor de PS. Maar als hij beter doet, kan hij doen alsof hij de partij voor het ergste heeft behoed en wordt het moeilijk hem opzij te duwen’, zegt Delwit. In dat geval lijkt het de logica zelve dat Di Rupo als partijvoorzitter ook het federale boegbeeld van de PS richting de federale verkiezingen van 2019 wordt.