De dode hoek van het antiterreurbeleid: extremisten zonder papieren...

De Tunesiër die deze week in Brussel twee Zweden doodde in naam van IS leefde zes jaar als sans-papiers in België. De politiek richt nu meer dan ooit haar blik op deze groep in de rand van de samenleving. Niemand weet exact om hoeveel mensen het gaat, maar dat ze talrijk zijn, staat vast: schattingen lopen uiteen van 100.000 tot 200.000. Hoe vatbaar is deze kwetsbare groep van ongedocumenteerden voor criminaliteit en gewelddadig extremisme?