De energie-expert die de groene droom kan waarmaken...

Minister van Energie Tinne Van der Straeten belichaamt de groene hoop op de kernuitstap. Door de expertise die ze opdeed als advocaat in de energiesector weet ze hoe ze dat doel moet bereiken.

‘Het is een beetje als thuiskomen’, zei minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vrijdag op de jaarlijkse bijeenkomst van Elia, de hoogspanningsnetbeheerder die een sleutelrol speelt in het Belgische energiebeleid. Haar wapen is dat ze een expert is die de sector van binnen en van buiten kent. Die kennis bouwde ze verder op toen ze in 2009 niet herverkozen raakte en de nationale politiek inruilde voor het advocatenkantoor Blixt. Dat werkt voor bijna alle grote spelers in de elektriciteitssector en industrie.

Met Van der Straeten heeft Groen de juiste vrouw op de juiste plaats op het juiste moment. Ze kent de feiten en de cijfers op basis waarvan politieke beslissingen kunnen worden genomen.

Dat krediet aan geloofwaardigheid gooit de 42-jarige Van der Straeten in de strijd om de politieke droom van de groenen, het sluiten van de kerncentrales, eindelijk te doen uitkomen. Het is een werk van lange adem geworden. De kernuitstap was de trofee die de groenen al omhoogstaken toen Guy Verhofstadt (Open VLD) bij de eeuwwisseling paars-groen boven de doopvont hield. Het werd een ontgoocheling. De groenen waren nog te groen achter de oren. De kernuitstap was een papieren tijger. Uitstel na uitstel volgde.

Ministeriabel

Met Van der Straeten heeft Groen de juiste vrouw op de juiste plaats op het juiste moment. Ze kent de feiten en de cijfers op basis waarvan politieke beslissingen kunnen worden genomen. Met haar kennis en pragmatisme kreeg ze de zegen van de ondernemerswereld. Na een onderhoud met VBO-topman Pieter Timmermans liet die in een telefoontje aan Alexander De Croo (Open VLD) vallen dat Van der Straeten hem ‘ministeriabel’ leek. Ze kon eveneens rekenen op de steun van het paleis, bleek in de wandelgangen van de Koning Boudewijnstichting, waar Van der Straeten en Vincent Houssiau, de kabinetschef van koning Filip, elkaar ontmoetten.

Het krediet dat Van der Straeten als energiespecialist heeft, is van kapitaal belang voor Groen. Net zoals het krediet van Jan Jambon (N-VA) en Theo Francken (N-VA) als Vlaams-nationalisten van kapitaal belang was voor Bart De Wever om in 2014 met de Zweedse coalitie van start te gaan zonder dat sprake was van de confederale N-VA-droom. Jambon en Francken moesten het gemor op de Vlaamse flank afblokken. Van der Straeten moet de coalitiepartners ervan overtuigen dat de kernuitstap haalbaar is.

Bevoorradingszekerheid

Van der Straeten is er rotsvast van overtuigd dat de kernuitstap een haalbare kaart is zonder dat de stroombevoorrading in het gedrang komt. En nog belangrijker: ze weet welke stappen ze moet zetten om haar doel te bereiken. Niemand moet haar voor de voeten lopen. Elke tegenstand wordt zonder pardon onschadelijk gemaakt. Daarin hebben de groenen hun naïviteit achter zich gelaten.

Van der Straeten beseft heel goed het belang van een steunmechanisme voor de bouw van gascentrales. Die zijn nodig om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Dat die gascentrales meer CO₂ uitstoten dan nucleaire reactoren is geen makkelijke voor de groenen om verkocht te krijgen. Het voordeel van gascentrales is wel dat ze makkelijk aan- en uitgezet kunnen worden en geen rem zijn op de verdere uitbouw van hernieuwbare energie.

Dat de energieregulator CREG met een onderzoek naar de prijs die de consument wil betalen om black-outs te vermijden de noodzaak van subsidies voor gascentrales onderuit dreigde te halen, deed alle alarmbellen afgaan. Van der Straeten aarzelde niet om die studie uit handen van de regulator te nemen, bleek deze week. Het toont aan hoe hard Van der Straeten dat steunmechanisme, dat bizar genoeg een erfenis van haar verguisde voorgangster Marie-Christine Marghem (MR) is, nodig heeft om de sluiting van de kerncentrales in haar eigen meerderheid politiek verkocht te krijgen. Van der Straeten draagt geen geitenwollensokken.