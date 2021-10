De energieparadox

Sociaal beleid op korte termijn, een ernstiger energiebeleid daarna, en niet verwachten dat het manna uit de hemel valt. Dat lijkt de politieke uitweg uit de energiecrisis van deze winter.

Moet de federale regering Belgische gezinnen helpen de winter minder duur of minder koud te maken? Door de historisch hoge gasprijzen ligt de kwestie op de tafel van de begrotingsgesprekken deze week. De discussie bevat enkele valkuilen, maar ook een uitweg.

De eerste valkuils is een misvatting. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zei vrijdag nog dat de federale regering de grote winnaar is in dit verhaal, omdat ze btw int op energie. Aangezien het om een procentuele belasting gaat, stijgt de opbrengst voor de overheid mee met de gasprijs.

Die redenering klopt, maar is onvolledig. Duurder gas betekent ook dat geld uit België wegvloeit naar de landen die gas produceren. Dat betekent dat gezinnen minder geld overhouden om aan andere dingen te spenderen en dat bedrijven minder winst dreigen te boeken. Die twee effecten vertalen zich dan in lagere inkomsten uit de btw en de vennootschapsbelasting. Economen verwachten daarom niet dat de dure energie voor het federale budget een meevaller wordt.

Voor de begrotingsgesprekken schetst dat alvast de contouren. Als de federale regering gezinnen wil bijstaan om de energiepiek in de factuur te beklimmen, zoekt ze het geld best ergens anders in haar budget. Aangezien de ambitie voor besparingen niet tomeloos hoog ligt - zoals bij iedere regering in het land - moet dat doenbaar zijn.

De tweede vraag wordt dan hoe de energiefactuur wordt hervormd. Ze is vandaag al een tweede belastingbrief, die bovendien slecht ineen zit. De kosten van windenergie op zee worden in de stroomfactuur verrekend, maar niet in de facturen voor gas of stookolie. In de klimaatstrijd tegen fossiele brandstoffen houdt zoiets geen steek.

Er zijn geen politieke winnaars in dit verhaal, enkel regeringen die samen hun werk rond de scheefgegroeide energiefactuur over moeten doen.

Tegelijk is dure brandstof net wat je wil. Het fundament onder het klimaatbeleid is dat fossiele brandstoffen duurder moeten worden, omdat vandaag de kostprijs van vervuiling en klimaatopwarming niet mee wordt gerekend. Dat roept de vraag op in welke mate de overheid eigenlijk niet blij zou moeten zijn met de dure energieprijzen.

De uitweg uit deze energieparadox ligt wellicht in de timing. Fossiele energie duurder maken is nodig, maar loopt het best via de weg van de geleidelijkheid. Het is daarom verdedigbaar dat de federale regering via de sociale zekerheid de prijsschok probeert te temperen, zolang het maar om een tijdelijke maatregel gaat.

Om zo'n beslissing eleganter te maken, moet die echter passen in een groter verhaal: een taxshift op de energiefactuur. Op die factuur is dan nog altijd plaats voor de kosten van de energiedistributie. Er is zelfs nog plaats voor belastingen, in de mate dat er goede redenen zijn om de hoogte van die belastingen mee te laten stijgen met het energieverbruik en ze het klimaatbeleid niet verstoren. De rest moet er dan uit. Om het vervolgens echt elegant te maken, zouden ook de Vlaamse, Brusselse en Waalse regering hun deel van het werk moeten doen.