De gebroken beloftes van de N-VA

De N-VA-top geeft openlijk toe dat ze de voorbije jaren niet heeft gedaan wat ze beloofde. De Tijd legde de belangrijkste sociaal-economische hervormingen uit het verkiezingsprogramma van de partij naast de realisaties. Het resultaat is mager.

N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak over een ‘droomcoalitie’ toen hij in 2014 in zee ging met de MR, Open VLD en CD&V. Voor het eerst in een kwarteeuw werd de PS uit de regering gebonjourd. De centrumrechtse regering-Michel bood volgens De Wever de beste garantie om zijn programma te realiseren.

Vier jaar later is het Vlaams-nationalistische enthousiasme fel bekoeld. ‘Deze regeringen voeren te weinig van het N-VA-programma uit. Er zit dus niet te veel van onze partij in het beleid, maar te weinig. Het is een kritiek die ik ten volle deel’, schrijft Peter De Roover op de opiniesite Doorbraak. De N-VA-Kamerfractieleider geeft zonder omwegen toe dat de regering met de N-VA na vier jaar niet gebracht heeft wat hij en vele partijgenoten hadden gehoopt. ‘In momenten van verkiezingseuforie worden soms overspannen verwachtingen geschapen.’

De Roover krijgt bijval van Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. ‘Als de achterban mort, dan is het inderdaad omdat het beleid rechtser mag. Ik herken dat’, zegt Diependaele in De Standaard. Zowel hij als De Roover verwijzen naar de coalitiepartners die geen geschenken gunden aan de grootste partij van Vlaanderen. Het verklaart waarom van het partijprogramma naar eigen zeggen onvoldoende is uitgevoerd.

De Tijd zette de belangrijkste verkiezingsbeloftes af tegen de realisaties van de regering-Michel. Lang niet alle beloftes bleven overeind.

Begroting in evenwicht: niet gelukt

Voor de verkiezingen beloofde de N-VA om de overheidsfinanciën tegen 2018 weer op orde te brengen. Een begroting in evenwicht zou het verschil met voorganger Elio Di Rupo (PS) extra in de verf zetten. Vier jaar later is duidelijk dat de regering die doelstelling niet haalt. Doorheen de jaren moest het budgettaire telkens wijken. De volgende regering zal nog op zoek moeten naar 8 miljard euro om de begroting tegen 2020 in evenwicht te brengen.

Uitkeringen beperken in tijd: niet gelukt

Als het van de N-VA afhing, zouden werklozen nog maximaal twee jaar kunnen genieten van een werkloosheidsuitkering. Als ze dan geen baan hadden gevonden, zouden ze bij het OCMW moeten aankloppen. Maar de Vlaams-nationalisten botsten systematisch op een njet bij coalitiepartner CD&V. Als troostprijs verkregen ze bij de arbeidsdeal dat de werkloosheidsuitkeringen sneller in de tijd dalen naar hun minimum. Hoe die regeling eruitziet, moet na de zomer nog worden uitgewerkt.

Belastingverlagingen: gelukt

Met de taxshift haalde de N-VA een belangrijke lastenverlaging binnen. Iemand met een mediaanloon van 3.300 euro bruto houdt door de belastinghervorming netto 100 euro meer over per maand. De taxshift, die op kruissnelheid een lastenverlaging van 9,3 miljard euro betekent, moet werken aantrekkelijker maken.

Maar de N-VA vindt het niet ver genoeg gaan. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vroeg vorig jaar aan de Hoge Raad van Financiën om het voorbereidende studiewerk te leveren voor een nieuwe ambitieuze verlaging van de personenbelasting.

De regering-Michel zette ook het mes in de vennootschapsbelasting, zoals de N-VA in haar programma vooropstelde. Het tarief van de belasting die bedrijven op hun winst betalen, zakt tegen 2020 van 33,99 naar 25 procent en naar 20 procent voor kmo’s. Maar de N-VA betaalde een prijs: in ruil voor de lagere vennootschapsbelasting accepteerde ze een verhoging van de roerende voorheffing en een effectentaks op beleggingsproducten.

Indexsprong: gelukt

Met de indexsprong haalde de N-VA een van haar belangrijke programmapunten binnen. Tussen maart 2015 en mei 2016 werden de lonen en de uitkeringen niet aangepast aan de inflatie-index. De overheid bespaarde zo op ambtenarenlonen en uitkeringen en de concurrentiepositie van de bedrijven verbeterde. Onder Michel is de loonkostenhandicap weggewerkt die ons land sinds 1996 tegenover de buurlanden opbouwde.

Nooit pensioen voor 60: nog af te wachten

Dat ze er niet sneller in geslaagd zijn het brugpensioen af te bouwen, leidt tot frustratie bij de N-VA. Ze had haar kiezers beloofd mensen nooit voor hun zestigste met pensioen te laten gaan.

Maar bedrijven in herstructurering kunnen vandaag nog altijd werknemers vanaf 56 jaar met brugpensioen, officieel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), sturen. De regering-Michel deed een poging om dat regime aan te pakken, maar onder druk van de vakbonden en de werkgevers staakte ze die.