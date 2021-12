De gewone mensen, de laatste hoop van CD&V

Door de gewone mensen aan te spreken en met 142 nieuwe krachtlijnen probeert CD&V-voorzitter Joachim Coens zijn partij weer op de kaart te zetten. Krijgt hij het tij gekeerd of wordt het een John Crombez-verhaal?

Vergeet de middenklasse of de hardwerkende Vlaming, het gaat nu over gewone mensen. Toch als het van CD&V-voorzitter Joachim Coens afhangt. Alleen al tijdens de toespraak die hij afgelopen zaterdag ter afsluiting van het ‘Power On’-vernieuwingscongres van zijn partij gaf, kwam de term vijf keer voor. Aanvankelijk werd het congres cruciaal genoemd voor Coens’ overleven als voorzitter, maar zijn positie kwam - ook al omdat het door corona een digitale bijeenkomst was - niet ter sprake.

De essentie CD&V, dat in de peilingen flirt met een historisch dieptepunt organiseerde afgelopen zaterdag met 'Power On' een inhoudelijk congres.

Met 142 nieuwe voorstellen probeert voorzitter Joachim Coens zijn partij een nieuw elan te geven.

De kritiek op Coens' aansturing en communicatie blijft klinken.

Gewone mensen willen volgens Coens ‘gewone dingen’: een deftig inkomen, een goed pensioen, een eigen huis, een veilig thuis, gezondheid en een toekomst voor hun kinderen. Bij CD&V was er aanvankelijk weerstand tegen de term. Want als er gewone mensen zijn, zijn er dan ook ongewone mensen? En krijgt iemand graag het etiket gewone mensen opgeplakt?

‘Ik had eerst mijn twijfels’, zegt congresvoorzitter Robrecht Bothuyne. ‘Maar uit mijn eigen ‘cafétest’ en uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen absoluut geen probleem hebben met de term. Het is een bewijs van het sterke politieke buikgevoel van onze voorzitter.’

Twijfels over buikgevoel

Aan dat buikgevoel wordt nochtans geregeld getwijfeld. De enige richting die CD&V sinds de neergang van Yves Leterme nog lijkt te kennen is achteruit en Coens heeft die tendens nog niet gekeerd. De eens almachtige partij zou volgens de recentste peiling van Het Laatste Nieuws en VTM nog 10,7 procent van de stemmen halen. Dat is significant minder dan de 14,2 procent bij de verkiezingen van 2019. Zeggen dat het een beetje meer is dan bij een peiling van zes maanden geleden is hetzelfde als iemand een lucifer geven om zich aan te verwarmen.

De gewone mensen moeten CD&V redden van de implosie. Als burgemeester van Damme kopieert Coens recepten die hem bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bijna 70 procent van de stemmen opleverden. Het is een verhaal van nabijheid als tegengif voor de verweesdheid die veel mensen voelen door de globalisering, de digitalisering en corona- en klimaatproblematiek. Het werd omgezet naar 143 voorstellen, waarvan de leden afgelopen zaterdag 142 aanvaarden.

Door nieuwe mensen als Vincent Van Peteghem, Annelies Verlinden en Sammy Mahdi op ministerposten te benoemen probeerde Coens de boodschap frisser te maken. Ook probeert hij het discours aan te scherpen, maar daarbij botst hij op weerstand. Dat hij onlangs in een interview met De Tijd stelde dat 'aan de bovenkant veel mensen genoeg hebben’ en er aan de ‘onderkant veel zijn die profiteren’ zette kwaad bloed.

John Crombez

Op andere momenten klinkt de CD&V-voorzitter dan weer bijzonder onduidelijk. Of het als kritiek op Coens bedoeld was, bleef onuitgesproken. Maar Mahdi gaf onlangs in De Standaard aan dat hij ‘soms moet terugspoelen om min of meer te begrijpen wat onze partij bedoelt’.

Behalve kritiek op zijn communicatie is er ook ergernis over Coens’ aansturing. Ondanks jarenlange ervaring als topman van de haven van Zeebrugge heeft hij problemen met delegeren en wil hij zo veel mogelijk zelf doen.