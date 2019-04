De groene droom van een Jamaica-coalitie

Als Groen en Ecolo de grootste politieke formatie van het land worden, willen ze een Jamaicaanse coalitie - met de liberalen en de christendemocraten - op de been brengen.

Terwijl Bart De Wever woensdag een duidelijke boodschap gaf door een regering met het ‘linkse volksfront’ uit Franstalig België uit te sluiten, paste Jean-Marc Nollets afwijzing van een regering met de N-VA in het strategische verhaal van de groenen.

Met vooral het succes van Ecolo in Franstalig België dromen de groenen er hardop van dat ze straks de grootste politieke formatie in het land worden. Dat biedt kansen om het heft in handen te nemen en weer een positief Belgisch project op poten te zetten, verwoordde Nollet het in het debat met De Wever.

Ik ben gevaccineerd tegen het communisme. Jean-Marc Nollet Ecolo-covoorzitter

De framing van De Wever dat Ecolo uit zou zijn op een links volksfront met de Parti Socialiste (PS) en de communistische PTB/PVDA, counterde Nollet door erop te wijzen dat hij ‘gevaccineerd’ is tegen het communisme. Hij vertelde dat zijn familie vluchtelingen uit Laos heeft opgevangen, die op de vlucht waren voor het communisme.

Het was een verrassende zet van Nollet, waarop ook de PTB verbaasd reageerde. Groen heeft principieel geen problemen met de PVDA. En belangrijker nog, eerder had de andere covoorzitter van Ecolo, Zakia Khattabi, ook gezegd dat Ecolo er geen graten in ziet met de PTB in zee te gaan. ‘Welke covoorzitter bepaalt de lijn bij Ecolo’, vroeg PTB-Kamerlid Marco Van Hees zich daarop af.

De groene afwijzing van de PTB lijkt geen losse flodder, want Nollet en Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo en de woordvoerder van Groen, Jonas Dutordoir, hadden het debat minutieus voorbereid. Calvo kon tijdens het debat zelfs voorspellen wanneer de ingestudeerde quotes zouden komen.

Dat de groenen de deur dichtdoen voor de N-VA en eigenlijk ook voor een links ‘volksfront’, bevestigt het vermoeden dat de groenen iets onverwachts in het schild voeren. Als zij de grootste formatie worden, maken ze het misschien mogelijk om een regering zonder de N-VA en de PS op de been te brengen.

Het gaat dan om een in ons land onuitgegeven formule van groenen, liberalen en christendemocraten, wat in Duitsland de Jamaica-coalitie is gedoopt. De Duitse christendemocraten worden geassocieerd met zwart, de liberalen met geel. Samen met groen zijn dat de kleuren van de Jamaicaanse vlag.

Groen-boegbeelden als Calvo steken niet onder stoelen of banken dat ze op een as met de liberalen mikken, zoals in Mechelen, Gent en Oostende. Voor de MR van premier Charles Michel kan het de uitweg zijn om er - bij een verkiezingsnederlaag - toch weer bij te zijn. Maar Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is nooit ingegaan op die groene avances omdat ze haar rechterflank moet afschermen. Toch is het zeker geen ondenkbare formule. Guy Verhofstadt leidde al eens een paars-groene coalitie.