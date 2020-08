De ironie van de geschiedenis

In het eindeloze gedobbel om de federale formatie is na 454 dagen het eindspel ingezet. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zal de paars-groene plannen van Gwendolyn Rutten uitvoeren. Een weg terug is er niet.

Alles komt terug. Dat is de rode draad in deze federale formatie, die één lange aaneenschakeling is van mislukkingen. De ene onverwachte plotwending volgde na de andere. De partijvoorzitters slingerden van paars-geel , de formule met socialisten, liberalen en de N-VA, naar paars-groen, een coalitie met socialisten, liberalen en groenen, en weer terug. Met alle mogelijke grijstinten daartussen.

Als de partijvoorzitters elkaar afmaken, wordt het moeilijk, want zij moeten de boel bijeenhouden.

Bij elke mislukking verzuurden de intermenselijke relaties nog wat meer, waardoor de entente tussen de partijvoorzitters uitbleef. In een land waar niet alleen de tegenstellingen tussen links en rechts moeten worden overbrugd, maar ook die tussen het noorden en het zuiden van het land, zijn de partijvoorzitters de enigen die de boel bijeen kunnen houden. Als zij elkaar dan afmaken, wordt het moeilijk.

Verdomde kiezer

Het leek ook maar niet te lukken, omdat de kiezer - die verdomde kiezer - op 26 mei 2019 alle traditionele partijen op verlies heeft gezet, waardoor zelfs een klassieke tripartite - een coalitie van de socialisten, christendemocraten en liberalen - geen meerderheid meer haalt. Dat illustreert hoe het politieke bedrijf door een existentiële crisis gaat.

De keuze van de kiezer voor de extremen en de populisten is geen Belgisch fenomeen, maar een internationale trend. Dat maakt het ook overal in de wereld moeilijk coalities te smeden en een compromis te bereiken, ook als dat betekent dat niet alle beloftes aan de kiezers hard kunnen worden gemaakt.

De keuze van de kiezer voor de extremen en de populisten maakt het overal in de wereld moeilijk om coalities te smeden en een compromis te bereiken.

'Ik kan op vijf minuten een akkoord maken, maar ik wil een goed akkoord.' Met die woorden maakt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in een interview met De Tijd duidelijk dat de traditionele partijen nog moeilijk het partijbelang ondergeschikt kunnen maken aan het landsbelang. Dat is een harde les die de christendemocraten al langer hebben geleerd. CD&V is daarom niet meer de staatsdragende CVP van weleer.

Bermudadriehoek

Sinds 26 mei 2019 is elke poging om een federale regering in de steigers te zetten in de politieke Bermudadriehoek tussen socialisten, liberalen en Vlaams-nationalisten verdwenen. Gelijk welke coalitie op tafel lag, steeds dreigde een van de drie partijen aan het kortste eind te trekken.

Toen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) maanden geleden al probeerden om een deal te sluiten, die neerkwam op een uitruil tussen het communautaire en een links sociaal-economisch beleid, zat er weinig of niets in voor de liberalen. 'Hier, wil je misschien ook mijn autosleutels?', zo maakte Bouchez dat duidelijk. Dat is dé quote geworden van deze formatie, die treffend illustreert hoe het telkens weer vastliep.

Hier, wil je misschien ook mijn autosleutels? Dat is dé quote geworden van deze formatie.

Ook nu De Wever en Magnette in hun vierde poging een onmogelijk geachte deal sloten, lukte het weer niet, omdat er te weinig voor de liberalen in zat. De 'Belgicistische' Bouchez lust de communautaire splitsingsagenda van De Wever niet, de Vlaamse liberalen willen niet weten van het 'communisme' van Magnette. Paars-geel is afgeserveerd, de pagina wordt omgedraaid naar paars-groen.

Het lijkt de elfendertigste aflevering in de 'alles komt terug'-show die in de Wetstraat wordt herhaald en herhaald, ook al zijn de kijkcijfers dramatisch gedaald. Maar het ziet ernaar uit dat dit de slotaflevering wordt, want er is geen weg terug. Na Lachaerts beslissing om niet zonder Bouchez in de onderhandelingen met De Wever en Magnette te stappen, wordt de pagina van paars-geel voorgoed omgedraaid. Het is nu paars-groen of verkiezingen.

Verraad

De ironie is dubbel. Lachaert wilde paars-geel, maar is met open ogen in de paars-groene fuik gezwommen. En nu wordt hij willens nillens de geestelijke vader van paars-groen, terwijl hij zelf de voorzittersverkiezingen bij Open VLD won met zijn verzet tegen de plannen van zijn voorgangster Gwendolyn Rutten om aan paars-groen te beginnen.

In de ogen van De Wever zet Lachaert het 'verraad' van Rutten verder. Om dat te begrijpen moet de klok worden teruggedraaid. Toen de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) als eersten aan de slag gingen, kreeg De Wever het voorstel om in Vlaanderen en federaal coalities te vormen met de Vlaamse socialisten, en niet met de Vlaamse liberalen.

Dat Rutten na de Vlaamse regeringsvorming besliste de N-VA te lossen en voor paars-groen te gaan was bitter voor De Wever.

De Franstalige liberalen waren toen bereid Rutten te laten vallen, zo weet men ook aan de Melsensstraat 34, waar het hoofdkwartier van Open VLD ligt. De Wever besliste toch scheep te gaan met de Vlaamse liberalen, wat ook het voorkeursscenario was van Jan Jambon (N-VA), die de Vlaamse regering zou leiden. Dat Rutten na de Vlaamse regeringsvorming besliste zelf de N-VA te lossen en voor paars-groen te gaan, was bitter voor De Wever.

Het grote gelijk

Wat verraad was in de ogen van De Wever, was de logica zelve in de ogen van Rutten. Zij maakte al gauw het rekensommetje dat de Vlaamse liberalen er niets bij te winnen hadden als ze het aanhangwagentje van de Vlaams-nationalisten zouden blijven. Volgens Rutten, die daarin gesteund werd door de partijtop, was het beter was voor haar partij om zelf met de Parti Socialiste te gaan dansen en werk te maken van een federale regering zonder de N-VA.

Gelijk welke regering zal sowieso een linksere koers moeten varen dan de regering-Michel, want de Parti Socialiste is incontournabel, was de strategische berekening van Rutten. De blauwe achterban kreeg echter snel het gevoel dat ze uitverkoop hield om in de Wetstraat 16 te geraken. Dat 'vureke stook' tegen de voorzitster werd vanuit vele windrichtingen aangeblazen, en leidde tot de brand waarop Lachaert, geruggensteund door de numero uno Alexander De Croo en de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne, de macht kon grijpen bij Open VLD.

Dat Lachaert nu zelf de bocht maakt naar paars-groen, bewijst het grote gelijk van Rutten, al koopt ze daar niet veel meer voor.

Dat Lachaert nu zelf de bocht maakt naar paars-groen, zonder dat hij veel kans maakt om een diepblauwe stempel te drukken op de onderhandelingen met socialisten én groenen, bewijst het grote gelijk van Rutten, al koopt ze daar niet veel meer voor.

De 16 is nu voor De Croo, al moeten de liberalen daar nog wel een prijs voor betalen. Magnette geeft het premierschap niet gratis weg, hij is ook nog in de running. Net zoals het ook in de onderhandelingen tussen de N-VA en de PS nog niet getrancheerd was of De Wever of Magnette de 16 zou krijgen.

Gok

Wie nu de winnaar en wie de verliezer is, moet nog blijken. Het zal voor Open VLD geen wandeling door het park worden, als ze voortdurend wordt bestookt vanuit een Vlaams oppositiefront van het Vlaams Belang, de N-VA en wie weet ook CD&V. Maar zoals ook al de inschatting was van Rutten, het zou niet de eerste keer zijn dat een regering waarvoor geen stuiver wordt gegeven uiteindelijk toch uitgroeit tot een sterke regering, die daar electoraal de vruchten van kan plukken.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een regering waarvoor geen stuiver wordt gegeven uiteindelijk toch uitgroeit tot een sterke regering, die daar electoraal de vruchten van kan plukken.

De Vlaamsgezinde politicoloog Bart Maddens wierp in november in een opiniebijdrage al eens uitdagend de vraag op: 'De paars-groene partijen lijken nog echt te geloven in België. Waarom slaan ze dan niet de handen in elkaar om het land te redden? Waarom proberen ze de kiezer niet te bewijzen dat het federale België wél nog werkt?'