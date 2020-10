Met de verstrengde lockdown doet de overheid een ultieme poging om te vermijden dat onze zorg bezwijkt onder de druk van het toenemende aantal coronapatiënten. 'Anders gaan de deuren van de intensieve zorg op een bepaald moment dicht.'

‘We gaan over naar een verstrengde lockdown en die heeft maar één doel: garanderen dat onze gezondheidszorg niet bezwijkt’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdag op een persconferentie na afloop van het Overlegcomité. De federale en regionale topministers beslisten de coronaregels verder te verstrengen. Niet-essentiële winkels moeten sluiten, telewerk wordt verplicht waar het kan en bezoek thuis wordt tot een minimum herleid. ‘Dit zijn de maatregelen van de laatste kans’, verklaarde de premier.

Ondanks de verstrenging gaat de overheid niet zo ver als tijdens de eerste golf. Er komt geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, bedrijven kunnen blijven draaien en de herfstvakantie wordt weliswaar verlengd tot en met 15 november, maar daarna is het de bedoeling dat de meeste leerlingen weer naar school gaan. Mensen mogen in zeer beperkte mate nog contact met anderen hebben. ‘Mensen hebben nood aan contact en elk lid van een gezin mag één knuffelcontact buiten het gezin hebben’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

Overmijdelijke verstrenging

De strengere regels, die minstens anderhalve maand van kracht blijven, zijn onvermijdelijk geworden door de aanhoudende stijging van het aantal coronagevallen en de noodkreet van de ziekenhuissector. ‘Een lockdown is de enige manier, als we daarvoor nog de tijd hebben, om een ineenstorting van ons gezondheidssysteem te beperken’, stelden de verschillende ziekenhuiskoepels donderdag. Er liggen al 6.197 mensen met Covid-19 in het ziekenhuizen en op de intensieve zorg is de kaap van de duizend patiënten gerond. Als de stijging doorzet, botsen de ziekenhuizen vrijdag op hun maximale capaciteit van 2.000 coronapatiënten op intensieve zorg.

2000 Als de stijging doorzet, botsen de ziekenhuizen vrijdag op hun maximale capaciteit van 2.000 coronapatiënten op intensieve zorg.

De hoop was dat de eerder aangekondigde maatregelen de curves zouden doen afbuigen. De sluiting van de cafés en de restaurants, de invoering van de avondklok, van telewerk de norm maken en het beperken van de knuffelbubbel tot één persoon buiten het eigen gezin gingen vorige week maandag in. Door de lange incubatietijd duurt het zijn tijd voordat die maatregelen in de cijfers te zien zijn. Het is zoals bij een tuinslang: als de waterkraan wordt dichtgedraaid, stroomt het water in de slang nog naar buiten.

Geen dalende curves

Een effect op de besmettingscijfers is doorgaans een week na het nemen van de maatregelen te zien in de cijfers. De afgelopen week waren er gemiddeld 15.316 besmettingen per dag, wat er 38 procent meer zijn dan in de week voordien. Dat is een forse afname van het groeitempo, maar in die periode werd ook de teststrategie gewijzigd. In de regel worden alleen nog symptomatische personen getest. Het wetenschappelijk instituut Sciensano schat dat er bij een ongewijzigd testbeleid gemiddeld 18.000 besmettingen per dag zouden zijn, waardoor de verwachte afname van de pandemie tot nu toe uitblijft.

Een effect op de ziekenhuiscijfers, normaal is het daarvoor minstens tien dagen wachten, is er ook niet. Het aantal opnames verdubbelt nog steeds om de acht à negen dagen. ‘In dit tempo komt er een moment dat de deuren van de intensieve zorg dichtgaan voor eender welke nieuwe patiënt’, zei Vandenbroucke.

Door die vaststellingen kon de politiek niets anders meer doen dan opnieuw forse verstrengingen aan te kondigen. Dat mag als een nederlaag gezien worden, want in zijn regeringsverklaring begin deze maand verklaarde De Croo nog dat ‘ons land, onze economie en onze bedrijven geen nieuwe algemene lockdown meer aankunnen’. De redenering toen was dat zo'n situatie dankzij testen en tracen en met gerichte maatregelen vermeden kon worden.

Verkeerde gok

Op het moment dat de ziekenhuizen op een muur afstevenen, is er geen alternatief meer. Door de incubatietijd zullen de maatregelen van vrijdag geen effect hebben op het aantal positieve gevallen en op de ziekenhuisopnames van de komende dagen. Het zit er dik in dat het aantal patiënten op intensieve zorg de maximumcapaciteit van 2.000 zal overschrijden. Daarom wordt gewerkt aan allerhande noodplannen, gaande van het weghalen uit intensieve zorg van patiënten die niet zwaar beademd moeten worden tot het inroepen van buitenlandse hulp.

De gok om het effect van de eerdere maatregelen af te wachten vooraleer verder in te grijpen lijkt verkeerd uit te pakken. Er blijft alleen de hoop dat met stunt- en vliegwerk een implosie van de zorg vermeden kan worden. Als in de komende weken mensen sterven omdat de ziekenhuizen hen niet meer kunnen helpen, zal met een beschuldigende vinger naar de overheid worden gewezen.