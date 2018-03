De normaliteit is terug, maar het land is veranderd

Twee jaar na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel is de normaliteit teruggekeerd. Toch is het land veranderd: de naïviteit dat het ons niet zal overkomen, is verdwenen.

Metropassagiers lopen gehaast door de tunnels van het metrostation Maalbeek onder de Brusselse Wetstraat. Exact twee jaar geleden ontplofte in een metro die het station uitreed een bom, waarbij behalve de terrorist 20 mensen om het leven kwamen. Ruim een uur voordien kostten twee bommen op Brussels Airport het leven aan 14 mensen, van wie twee terroristen. Op een paneel met nagelaten boodschappen na herinnert niets in Maalbeek nog aan de vreselijke gebeurtenissen van die dag. Het leven gaat verder, zo lijkt het wel.

Zowel op de luchthaven als in Maalbeek vinden er vandaag herdenkingsplechtigheden plaats. Gisteren was er één in Molenbeek, de plaats waar enkele terroristen opgroeiden. Toch is ons land veel meer dan bij de herdenkingen van vorig jaar teruggekeerd naar de normaliteit. Dat blijkt ook uit cijfers. Na enige aarzeling durven Belgen en toeristen weer de metro te nemen, met de Thalys te reizen en op Brussels Airport te vliegen. De Brusselse horecazaken halen opnieuw de cijfers van voor de aanslagen.

Lagere dreiging

Tot twee maanden geleden was dreigingsniveau drie van kracht, wat betekent dat een dreiging ‘mogelijk’ en ‘waarschijnlijk’ is. Midden januari werd dat niveau verlaagd naar twee, behalve voor enkele specifieke doelwitten. De daling kwam er omdat bleek dat de terreurcel die achter de aanslagen van Parijs en Brussel zat, niet langer in staat wordt geacht nog eens toe te slaan. Bovendien heeft de terreurorganisatie IS in Syrië en Irak een serieuze oplawaai gekregen, waardoor haar aantrekkingskracht op potentiële terroristen fors is afgenomen.

Toch is de terugkeer naar de normaliteit geen terugkeer naar het België van voor de aanslagen. ‘De aanslagen zijn gebeurd en blijven in het achterhoofd zitten - sommige mensen blijven ook bang’, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ‘Er is een nieuw normaal, waarbij we ons veel bewuster zijn van de risico’s’, stelt vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). ‘Er is een veiligheidscultuur ontstaan, iets wat ons land voordien onvoldoende kende.’

In Israëlische toestanden zijn we niet beland, maar er liepen plots wel zwaarbewapende militairen over de straat. In eerste instantie was daar kritiek op, want wat konden soldaten beginnen tegen terroristen met bommen? De kritiek verstomde nadat Oussama Z. in juni vorig jaar in Brussel-Centraal werd doodgeschoten voor hij een aanslag kon plegen.

Opgedreven strijd

De strijd tegen de terrorist-met-de-bom werd ook op andere manieren opgedreven. Wie met de trein op de luchthaven aankomt of een internationale sneltrein wil nemen, heeft kans dat zijn bagage door de scanner wordt gehaald. Muziekfans worden in de grote concertzalen gecontroleerd met een metaaldetector. En de regering-Michel maakt werk van het bestrijden van de terroristen zelf. ‘Daar zijn we veel performanter in geworden’, zegt Geens. De politie en de inlichtingendiensten kregen meer slagkracht, terroristen kunnen minder makkelijk zwakke plekken in het systeem gebruiken om door de mazen van het net te glippen en er kwamen een strengere aanpak en een betere opvolging van IS-strijders.

Maar het werk is niet af. Ondanks de strengere aanpak bestaat het risico dat criminelen en potentiële terroristen onder de radar blijven. De gegevensuitwisseling tussen de politie en het gerecht mag dan al beter verlopen dan vroeger, ze is nog steeds niet optimaal. ‘De diensten willen info in sommige gevallen enkel delen als ze vinden dat het echt noodzakelijk is’, zegt Jambon. ‘We willen dat omkeren. Informatie moet voortaan altijd worden gedeeld, behalve als ze in het belang van het onderzoek geheim moet blijven.’ Door sneller een link te leggen tussen verschillende zaken hoopt de vicepremier dat de bevoegde diensten sneller kunnen vaststellen hoe ernstig een zaak is en of er links zijn met terrorisme.

Mafkezen

De pijnlijke ironie is dat er aanslagen nodig waren voor er werk werd gemaakt van relatief evidente veiligheidsmaatregelen. ‘Het is misschien wat cynisch om het zo te stellen, maar never waste a crisis’, zegt Jambon. De uitdaging is volgens hem om behalve op veiligheidsmaatregelen ook in te zetten op preventie en integratie. ‘We moeten voorkomen dat mensen radicaliseren.’ Daarvoor kijkt hij in eerste instantie naar de deelstaten en de gemeenten, die daarvoor zijn bevoegd.

Ook op dat vlak was er in de voorbije twee jaar een mentaliteitswijziging. Niet eens zo lang geleden werd de radicale islamitische organisatie Sharia4Belgium met Fouad Belkacem vooral gezien als een bende mafkezen. Intussen beseft iedereen dat een samenleving opruiers zoals Sharia4Belgium niet kan accepteren omdat ze jongeren kunnen aanzetten tot het plegen van aanslagen.

Toch is er nog werk aan de winkel. ‘De radicalisering gebeurt niet alleen via het internet, maar ook in verenigingen. Het is belangrijk dat we dat blijven bestrijden om nieuwe aanslagen te vermijden’, zegt Françoise Schepmans, de burgemeester van de gemeente Molenbeek. (zie kader)

‘Dat permanente gevecht moet nog jaren worden voortgezet, we hebben de strijd nog niet gewonnen’, zegt Geens. Niemand durft nieuwe aanslagen uit te sluiten. Het meest bevreesd zijn de veiligheidsdiensten voor de zogenaamde lone wolves, mensen die in alle stilte radicaliseren. Terreurcellen moeten veel communiceren en organiseren, en dat kan worden getraceerd. Een lone wolf slaat toe uit het niets. De federale gerechtelijke politie kon vorig jaar drie van zulke aanslagen vermijden, schreven enkele Franstalige kranten gisteren. Het nieuwe normaal betekent dat we ermee leren leven dat er morgen opnieuw een aanslag kan gebeuren.