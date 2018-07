De redders van het merk België

Het is niet omdat we met een tricolore vlag rondlopen dat we plots allemaal belgicisten zijn. De Rode Duivels zullen België niet redden, maar ze kunnen er wel een sterker merk van maken. De bal ligt in het kamp van de politiek.

Dinsdagavond, de Vlaamse buurt in Brussel. Bij afwezigheid van een groot scherm verzamelen duizenden mensen in de cafés in de binnenstad om er naar de halve finale van het Wereldkampioenschap voetbal tussen Frankrijk en België te kijken. Velen dragen een T-shirt van de Rode Duivels, hebben een Belgische vlag bij of hebben de driekleur op hun gezicht geschminkt. Het moet van het WK 1986 geleden zijn, toen ons land ook de halve finale haalde, dat Brussel zo veel vaderlandsliefde uitstraalde.

Tegen Frankrijk ging ons land met 1-0 onderuit, waardoor de Rode Duivels vandaag slechts voor de derde plaats spelen en niet de gedroomde finale morgen. Positief is wel dat honderden miljoenen mensen over de hele wereld in het toernooi elf spelers zagen die goed voetbal speelden en strijdend ten onder gingen. De internationale pers keek met bewondering naar onze ploeg, die alle clichés over België lijkt te ontkrachten.

Bij de Rode Duivels zijn alle elementen aanwezig om ons met een stevig verhaal in de markt te zetten. Jan Callebaut Marketeer

Plots zijn we niet meer het land van de communautaire spanningen, maar van Vlamingen en Walen die samenwerken. Het persagentschap Reuters schreef over hoe ‘de droom aan diggelen werd geslagen, maar het Wereldkampioenschap de Belgen verenigde’. Ook het beeld van het hellhole vanwaaruit terroristen aanslagen pleegden, werd naar de achtergrond gebannen door de blanke Belgen die vlot acties combineerden met Belgen met een migratieachtergrond. Het Duitse weekblad Spiegel loofde ons spel als ‘Multikulti mit System’ en concludeerde dat de multiculturele samenleving niet mislukt is.

Dus luidt de vraag: zijn de Rode Duivels de redders van België? Voetbal is de sport die misschien wel de sterkste nationale gevoelens opwekt. Op geen ander evenement dan het WK Voetbal spelen landenploegen op zo’n hoog niveau en met zo veel internationale aandacht tegen elkaar. Als voorbeeld van hoe dat een land kan veranderen, wordt vaak naar Duitsland gewezen. De Bondsrepubliek organiseerde in 2006 het WK en bracht met coach Jürgen Klinsmann plots on-Duits mooi voetbal op de mat.

Kleine finale De Rode Duivels spelen vandaag in Sint-Petersburg de kleine finale van het WK tegen Engeland. Bij winst worden ze derde, het beste Belgische resultaat ooit. In 1986 verloor ons land de kleine finale tegen Frankrijk. Frankrijk, waarvan België de halve finale verloor, en Kroatië spelen zondag de finale.

De Duitsers durfden door het schuldgevoel over de Tweede Wereldoorlog tot dat toernooi nauwelijks met een nationale vlag te zwaaien of zonder schroom ‘Deut-schland’ te roepen op straat. In de zomer van 2006 veranderde dat. Ondanks de uitschakeling in - jawel - de halve finale rolde een golf van positief patriottisme over Duitsland en werd gesproken over het ‘Sommermärchen’, het zomersprookje. Duitsers werden positiever over hun land en met een slimme campagne - ‘De wereld te gast bij vrienden’ - ging ook de rest van de wereld overstag. In een peiling van de Britse omroep BBC bleek Duitsland, voordien vooral bekend voor zijn nazi’s en nektapijten, enkele jaren na het WK van 2006 het geliefdste land ter wereld.

Hoe komt het dat voetbal zo’n impact heeft op de nationaliteitsbeleving? Filip Boen, professor sportpsychologie aan de KU Leuven, heeft met ‘Iedereen supporter’ een boek over die vraag geschreven. ‘Mensen zijn groepsdieren en hebben nood aan verbondenheid. Veel van de momenten die we collectief beleven, zijn weggevallen door de ontkerkelijking: mensen gaan niet meer samen naar de mis. Bij een WK voetbal is die verbondenheid er wel, toch als de Rode Duivels goed spelen. We verbinden ons bij voorkeur aan een ploeg die het goed doet, want dan voelen we ons goed.’

Zomersprookje

De impact van zo’n toernooi is van zeer korte duur. ‘Mensen onderschatten hoe tijdelijk en gecreëerd momenten van collectieve volksvreugde zijn’, zegt Boen. Tijdelijk, omdat het enthousiasme haast meteen na het evenement verdwijnt. Gecreëerd, omdat de massamedia, en vooral de televisie, een belangrijke rol spelen bij het opkloppen van de hype.

Toen de Franse ploeg in 1998 in eigen land en met een zeer multiculturele ploeg wereldkampioen werd, was het geluksgevoel haast onmiddellijk voorbij. De kloof tussen allochtonen en autochtonen, waarvan iedereen zei dat die door sterspeler Zinédine Zidane werd dichtgevoetbald, werd alleen groter. Jean-Marie Le Pen van het extreemrechtse Front National haalde in 2002 de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Enkele jaren later vlogen de Parijse banlieues in brand.

Jongeren met een migratieachtergrond kunnen zich optrekken aan spelers als Romelu Lukaku of Vincent Kompany. Johan Leman Voorzitter de Foyer

De Duitsers leefden langer op hun roze wolk, al had dat ook te maken met de economische voorspoed in het land en omdat ze in 2014 wereldkampioen werden. Maar door de uitlopers van de vluchtelingencrisis, de politieke heisa daarover en de roemloze uitschakeling van de Mannschaft in de eerste ronde van het WK, zitten onze oosterburen intussen in een collectieve crisis. Daarbij werd ook de veelkleurigheid van de ploeg aangevallen. Mesut Özil en Ilkay Gündogan, beiden van Turkse origine, worden als schuldigen voor de mislukte campagne aangewezen. Ze zouden de ploeg hebben gedestabiliseerd omdat na hun bezoek aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een storm opstak over de vraag waar hun loyaliteit lag.

Nu maakt België zijn zomersprookje mee, zelfs na de verloren halve finale blijft de trots overeind. Heeft dat gevolgen voor hoe we ons land zien? ‘Nee’, zegt Boen. ‘Ik geloof niet dat we allemaal belgicisten zijn geworden. Veel mensen die nu met een zwart-geel-rode vlag zwaaien, gaan volgend voorjaar tijdens de Ronde van Vlaanderen met een Vlaamse Leeuwenvlag naar de koers. De meesten voelen zich tegelijk Vlaming en Belg. Welke identiteit het belangrijkste is, hangt van de situatie af.’

België is een bijzonder land, waar geen enkele identiteit echt overheerst. Dat bevestigt ook het onderzoek van Dave Sinardet, professor politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Als Vlamingen de vraag krijgen welke identiteit primeert, antwoordt meer dan 40 procent dat ze zich zowel Vlaming als Belg voelen. 18 procent voelt zich eerst Vlaming en dan Belg, een kleine 10 procent voelt zich eerst Belg en dan Vlaming. 23 procent voelt zich enkel Belg, een kleine 10 procent enkel Vlaming.

Dat betekent dat de meeste Vlamingen zonder complexen wisselen tussen hun identiteiten. ‘Dat is anders in Catalonië, waar de Catalaanse identiteit sterker is’, zegt Sinardet. ‘Veel Catalanen zullen nooit van hun leven voor de Spaanse nationale ploeg supporteren, terwijl het aantal Vlamingen dat echt niet van de Rode Duivels moet weten zeer beperkt is.’

Tricolore hysterie

Enkel de zeer harde flaminganten durven het dezer dagen aan uit te halen naar de Rode Duivels. Barbara Pas van het Vlaams Belang had het op de Vlaams-nationalistische website Doorbraak over ‘een door de pers kunstmatig opgeklopte tricolore hysterie’. ‘Voetbalsucces’, schrijft ze, ‘draagt niets bij tot het bijeenhouden van België. Sport leidt niet tot nationale eenheid, alleen tot een tijdelijk en vluchtig supportersgeluk.’ Na de nederlaag tegen Frankrijk en de overwinning van Kroatië, een land met minder inwoners dan Vlaanderen, op Engeland tweette ze zelfs dat Vlaanderen met een eigen voetbalploeg misschien in de finale had gestaan.

Bij de N-VA, die op een veel grotere groep kiezers dan het Vlaams Belang mikt, bijten ze op hun tong. Voorzitter Bart De Wever, die niets met voetbal heeft, hing in de aanloop naar de Vlaamse Feestdag op 11 juli thuis de Vlaamse vlag uit. Voor sommigen ging hij daarmee te ver, al is in de N-VA te horen dat het vooral een knipoog was. Hier en daar was er zelfs steun voor de Rode Duivels. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verklaarde in zijn traditionele toespraak op de avond voor de Vlaamse Feestdag dat ‘voor België supporteren deel is van de Vlaamse cultuur’.

Schermvullende weergave Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verklaarde in zijn traditionele toespraak op de avond voor de Vlaamse Feestdag dat ‘voor België supporteren deel is van de Vlaamse cultuur’. ©BELGA

‘Slim’, noemt Boen dat. ‘Wie de Vlaamse zaak genegen is, houdt beter even zijn mond. Wie nu de confrontatie opzoekt, botst op harde reacties omdat het collectieve moment wordt verstoord. Maar zodra het WK gedaan is, is dat effect weg.’ De inschatting is dat de prestaties van de Rode Duivels nauwelijks een politieke impact zullen hebben. ‘Als er nu verkiezingen zouden zijn die zouden draaien rond de vraag of we voor of tegen België zijn, kan ik me inbeelden dat er een impact is’, stelt Sinardet. ‘Maar de verkiezingen gaan daar niet over, zelfs niet voor de N-VA. Die partij beseft al langer dat je geen verkiezingen wint met het Vlaams-nationalisme en dus voert ze campagne met sociaaleconomische en identitaire thema’s.’

Het WK was dus een fantastische ervaring, maar de kans is groot dat het binnenkort niet meer dan een mooie herinnering is of dat bij de federale verkiezingen van 2019 de communautaire bom opnieuw ontploft. Blijft er van het WK dan niets meer over dan een eventuele bronzen medaille? Marketeer Jan Callebaut, die met WHY5Research zijn eigen onderzoeksbureau heeft, ziet kansen voor het merk België. Hij vindt dat ons land een unieke kans heeft gekregen om zich op de kaart te zetten. Zoals de wereld de Duitsers in 2006 als een aardig volk leerde kennen, hebben we dit keer de sympathy vote, denkt de meest gerespecteerde reclamemaker van het land. ‘We hebben weliswaar verloren van de Fransen, maar in tegenstelling tot onze zuiderburen zijn we sportief gebleven. We hebben getoond dat België over kwaliteiten, individueel talent, inzet en energie beschikt. Daarmee kan je een fantastische imagocampagne opbouwen, zowel nationaal als internationaal.’

Saai en neutraal

Niemand zal ontkennen dat ons land nood heeft aan een positiever imago. Na de aanslagen in Parijs en Brussel, die vanuit Molenbeek werden georganiseerd, kreeg het merk België klappen. Na het land van de serieverkrachter en moordenaar Marc Dutroux waren we plots ook het land van de geradicaliseerde islam, met Molenbeek als jihadiparadijs. Dat kwam boven op ons imago van non-land, dat nergens voor staat. In de Angelsaksische wereld gaat het mopje ‘noem tien bekende Belgen’ waarop niemand een antwoord heeft. Een onderzoek van Callebaut bevestigde dat. Zelfs de Britten wisten maar weinig over België te zeggen, behalve dat het een saai en neutraal land is.

Na de aanslagen in Brussel heeft Buitenlandse Zaken geprobeerd het internationale beeld van België te keren met de campagne ‘99 redenen om van België te houden’. ‘Het ging onder meer om de Ardennen’, merkt Callebaut schamper op. ‘Met alle respect, maar dat is geen verhaal. Het is een voorbeeld van het onvermogen iets zinnigs over België te vertellen. Over de Rode Duivels kan je wel een verhaal vertellen. Ze zijn het verhaal van België, van het samenwerken tussen regio’s en culturen. We streven naar het beste, maar op een sportieve manier. Iedereen heeft de mond vol over storytelling. Daar zijn alle elementen aanwezig om onszelf met een stevig verhaal in de markt te zetten.’

Schermvullende weergave Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft interesse in de Rode Duivels-diplomatie. ©BELGA

Volgens Callebaut kan een internationale campagne rond de Rode Duivels helpen het beeld over België te wijzigen. ‘Als het goed wordt gedaan, kan ons dat meer buitenlandse investeringen en toeristen opleveren, zegt hij. Ter illustratie: door op Instagram een filmpje te posten waarin hij het T-shirt van de Rode Duivels droeg, heeft de Amerikaanse acteur Jamie Foxx wellicht meer gedaan voor het imago van ons land dan alle marketingcampagnes samen.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft alvast interesse in de Rode Duivels-diplomatie. Hij denkt eraan de Duivels na hun carrière in te zetten op diplomatieke en economische missies. ‘Tot voor kort ging het over chocolade, wafels en bier als ik met buitenlandse ambtgenoten sprak, maar de Rode Duivels overstijgen momenteel alles. Ik was onlangs in Uruguay en Argentinië en ook daar spraken mijn gesprekspartners me meteen aan over Hazard en De Bruyne. Ze zijn geweldig voor het imago van ons land.’

Ook op binnenlands vlak zijn er mogelijkheden. ‘Maak er alstublieft geen Belgicistisch verhaal van, want dan haken de mensen af’, zegt Callebaut. ‘Maar als je gericht werkt, kan je veel doen. De Rode Duivels kunnen helpen bij de integratie van allochtonen.’ De problemen zijn bekend. Minder dan de helft van de mensen die buiten de Europese Unie zijn geboren en in ons land wonen, hebben een baan. Ook wiens ouders of grootouders van buiten Europa kwamen, heeft het moeilijk om werk te vinden. Uit onderzoek blijkt dat ze verdwalen in de moeilijk te begrijpen Belgisch-Vlaamse identiteit, waarvoor ze niet overlopen van liefde voor Vlaanderen of België. Ze zien geen Belgian dream waaraan ze kunnen meebouwen.

De Rode Duivels - zowat de helft van de spelers heeft roots in het buitenland - kunnen perspectief bieden. Daar is niet alleen Callebaut van overtuigd, ook Johan Leman, de voormalige directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, de voorloper van Unia, en de voorzitter van de Foyer, een ngo in Molenbeek die zich bezighoudt met integratie. Al gelooft hij niet dat het succes van de Duivels autochtone Belgen op korte termijn dichter bij de allochtone gemeenschap brengt. ‘Als Vlamingen Lukaku zien voetballen, beschouwen ze hem als een van hen. Het is zoals bij de Waalse wielrenner Philippe Gilbert, die ook als een Flandrien wordt gezien. Maar als in Molenbeek rellen uitbreken, blijft van dat positieve effect weinig over. Dan is Lukaku de goede, maar tegelijk de uitzondering en zijn alle andere jonge mannen met een migratieachtergrond de slechteriken.’

Kleine stapjes

Het succes van de Rode Duivels heeft volgens Leman wel een impact op hoe jonge allochtonen naar België kijken. ‘Jongeren met een migratieachtergrond hebben rolmodellen nodig. Die ontbraken lang. Nu kunnen zich ze optrekken aan spelers als Vincent Kompany of Romelu Lukaku. Uit hun verhaal blijkt dat iemand vanuit een gelijkaardige situatie het kan maken. Dat is ontzettend belangrijk.’ Een korte wandeling door centrum-Molenbeek bevestigt dat verhaal. Overal hangen Belgische vlaggen en lopen jongeren in Belgische T-shirts rond.

Volgens Leman maakt de aaneenschakeling van kleine en grote succesverhalen integratie mogelijk. ‘Met meer verhalen zoals die van de Duivels of van Nafi Thiam in de atletiek bekijkt zowel de autochtone als de allochtone gemeenschap elkaar positiever.’

Schermvullende weergave Romelu Lukaku in actie. ©BELGA

Maar het succes van de voetballende migrantenkinderen is er niet zomaar gekomen. Leman, die begin jaren 90 kabinetschef van Paula D’Hondtwas, toen die koninklijk commissaris voor het Migrantenbeleid was, heeft het van dichtbij meegemaakt. ‘Jongeren in migrantenwijken zijn vaak dol op voetbal, maar de overheid moet zich wel over hen bekommeren. In de jaren 90 is dat gebeurd. We vroegen ons af hoe we in achtergestelde wijken in onder meer Brussel konden vermijden dat jongeren op het verkeerde pad zouden raken. We hebben toen voetbalpleintjes ingericht en aan begeleiding gewerkt, samen met de Voetbalbond. Dat heeft enig succes gehad.’

De les is dat de overheid de handen uit de mouwen moet steken als ze wil dat het succesverhaal van de Rode Duivels opvolging krijgt. ‘In 1998 dachten de Fransen dat het vanzelf zou gaan. De overheid heeft de ballen gedaan en het land heeft een zware prijs betaald. De Belgische overheid mag die fout niet maken’, zegt Callebaut. Hij spreekt over de meritocratie, waarbij wie goed is, doorstoot naar de top. ‘In het voetbal lukt dat, ook voor mensen met een migrantenachtergrond. In andere delen van de samenleving, zoals in de bedrijfswereld, is dat veel moeilijker. We moeten hard werken om dat te veranderen.’

Leman pleit voor kleine stapjes. Hij stelt voor de inspanningen in het voetbal elders te herhalen. ‘De atletiekwereld beseft eindelijk dat er kansen liggen, maar waarom doet de wielerbond niets? Er is geen enkele reden waarom een Congolees niet snel met een fiets zou kunnen rijden. Vervolgens moeten we hetzelfde doen in het onderwijs, met een focus op achtergestelde wijken. Wie daar woont, heeft minder kansen dan wie naar een betere school gaat of op het platteland woont. Het is hard werken, maar de Rode Duivels tonen dat het tot succes kan leiden.’

Of het zover komt, valt nog te bezien. Het is weinig waarschijnlijk dat de N-VA zich achter een campagne met de Rode Duivels schaart. Ook de federale regering zal dat niet doen. ‘Dat is onnozel’, besluit de marketeer. ‘Als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wat doet aan de veiligheid van het land, doet hij dat voor de Vlamingen en de Franstaligen. Hij profiteert daar electoraal van. Als je via de Rode Duivels het integratieprobleem kunt verkleinen, is dat evenzeer goed voor de N-VA. Dit gaat niet over Vlaanderen of België, maar over het creëren van een succesvolle samenleving.’