De schaduwpremier treedt uit de schaduw

Een jaar voor de federale en Vlaamse verkiezingen treedt N-VA-voorzitter Bart De Wever almaar meer uit de schaduw. Tot ergernis van premier Charles Michel (MR).

‘De Europese Unie is veel meer dan een verdrag. Het gaat om fundamentele waarden en ze maakt deel uit van onze identiteit’, verklaarde Charles Michel vanuit Sofia, de Bulgaarse hoofdstad, waar hij deelneemt aan de top van de Europese Unie en de westelijke Balkanlanden. Hij reageerde daarmee op het opiniestuk van N-VA-voorzitter Bart De Wever woensdag in De Tijd. Die noemde de Europese Unie ‘slechts een verdrag’, benadrukte dat de ‘Europese Unie nooit een Europese natie zal worden’ en stelde dat ‘meer Europa niet de oplossing voor alles is’.

Met zijn opiniestuk zette De Wever de eurokritische lijn van de N-VA nog eens in de verf. De Vlaams-nationalisten, die de Belgische consensus hebben doorbroken waarbij meer Europa per definitie als iets goeds werd gezien, zetelen in het Europees Parlement in de conservatieve en eurokritische ECR-fractie. Daar maken in afwachting van de brexit ook de Britse conservatieven deel van uit. ‘Bart herhaalt wat we al veel langer zeggen. Als partijvoorzitter geeft hij extra weerklank aan onze boodschap’, zegt Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA).

Kruispunt

De timing van het opiniestuk is niet toevallig. De Europese Unie staat op een kruispunt: er moeten belangrijke beslissingen worden genomen over de brexit, over de meerjarenbegroting en over de toekomst van het Europese project. ‘Bart beseft dat dit het moment is om door te duwen’, zegt Loones. ‘Zo plaatsen we Europa weer middenin het politieke debat.’

Met succes, gemeten aan het aantal reacties. CD&V-vicepremier Kris Peeters stelde dat De Wever clichés rondbazuint. Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) had het dan weer over een poging om alle anti-Europakrachten te groeperen. Opmerkelijker is evenwel de reactie van premier Michel, die op federaal niveau samen met de N-VA bestuurt. De premier benadrukte dat we Europa nodig hebben. ‘Voor mij is de Unie veel meer dan een papiertje of een verdrag. Voor de veiligheid van België, voor onze sociaaleconomische ontwikkeling, voor de beveiliging van de Europese grenzen hebben we een efficiënte Europese Unie nodig.’

Ergernis bij Michel

Naar verluidt vindt Michel, die zelf een belangrijke rol wil spelen in het Europese hervormingsproces, de kritiek van De Wever gratuit. Een mening die in regeringskringen breed wordt gedragen. ‘Niemand wil een Europese natie en niemand zegt dat Europa de oplossing is voor alles. Dit is pure retoriek en een haast populistische poging om de kiezer te verleiden’, klinkt het.

Er wordt ook op gewezen dat de N-VA-vicepremier Jan Jambon de Europese koers van de regering ondersteunt. ‘Het is niet abnormaal dat een partijvoorzitter de dingen wat scherper zegt dan een vicepremier, maar nu gaapt er wel een gigantische kloof tussen wat de ene zegt en de andere doet.’

Europese luchtkastelen

Loones erkent dat de N-VA de koers van de regering ondersteunt. ‘We merken dat Michel in onze richting is opgeschoven. De premier beseft dat je met Europese luchtkastelen bouwen niets bereikt. Hij vaart een realistische koers en daarvoor krijgt hij ook onze volledige steun’. Woorden die bij de Franstalige liberalen van de MR, de partij van Michel, dan weer slecht vallen. ‘Wat bezielt hen? Wij hebben de N-VA niet nodig om te weten welke koers wij moeten voeren. Wij zeggen al jarenlang consequent hetzelfde.’

De N-VA heeft er met de naderende verkiezingen voor gekozen haar standpunten weer onverbloemd in de markt te zetten.

De voorbije maanden is de N-VA al vaker met de premier in botsing gekomen. Rond Nieuwjaar ging het mis toen De Wever in volle Soedancrisis waarschuwde dat als staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tot ontslag zou worden gedwongen, de hele N-VA uit de regering zou stappen. Michel was boos en sprak over chantage. Daarbovenop kwam nog eens het gerucht dat de N-VA zou aansturen op een val van de regering om zo een nieuwe federale stembusgang te laten samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, wat nog meer kwaad bloed zette bij de premier.

Dash

De Wever joeg Michel twee weken geleden opnieuw de kast op door te verklaren dat de dash - zeg maar de fut - uit de regering is. De uitspraak was dodelijk voor het beeld dat de premier graag ophangt van een regering die tot de laatste dag zal blijven werken. Ook De Wevers verklaring dat er na 2025 nog kerncentrales moeten openblijven, terwijl de regering alles in het werk stelt om ze tegen dan te sluiten, viel slecht. Het versterkt het beeld van De Wever als de Antwerpse schaduwpremier dat in Franstalig België sterk leeft.

De N-VA heerft er met de naderende verkiezingen voor gekozen haar standpunten weer onverbloemd in de markt te zetten. Daarmee zitten ze op ramkoers met Michel, die vooral verder wil regeren. Dat is anders dan de houding van de voorbije vier jaar, toen de grootste partij van het land veel voorzichtiger was, omdat ze het beeld van Michel als handpop van de N-VA niet wilde voeden.