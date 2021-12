De strijd met een bokser van wie we de punch nog niet kennen

'Het is alsof we te maken krijgen met een weerfenomeen dat we niet kennen.' Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is zo weinig bekend over de omikronvariant dat niets doen noch alles op slot gooien aangewezen was op het Overlegcomité.

Voor het eerst sinds de start van de pandemie zijn in het Verenigd Koninkrijk in een dag meer dan 100.000 besmettingen vastgesteld. Het record van 106.000 gevallen - dat de 93.000 van vorige vrijdag verbrak - wordt toegeschreven aan de omikronvariant van het coronavirus. Tegelijk is het aantal hospitalisaties de voorbije week met slechts 2 procent gestegen tot ruim 6.000, leren data van de Britse gezondheidsdienst NHS. Het aantal doden is de voorbije week met bijna een kwart gedaald, tot 783.

De Britse cijfers zijn van belang om de uitkomst van het overleg tussen de federale en regionale topministers over de coronaregels op woensdag te begrijpen. Het VK wordt samen met Denemarken een interessant voorbeeld voor het Belgische coronabeleid. Dat komt omdat in beide landen de verspreiding van omikron verder staat dan bij ons. Net als in het VK schieten in Denemarken de besmettingscijfers omhoog, tot een record boven 13.000. Maar voorlopig leidt het niet tot een stormloop op de ziekenhuizen.

Verwarring

Omikron zaait verwarring omdat er zo weinig over geweten is. Zelfs de virusvoorspellers die de overheid bijstaan, zeggen de data te missen om scenario's te schrijven met prognoses over hoe omikron onze zorg kan belasten. 'We nemen het zekere voor het onzekere met een pakket maatregelen uit voorzorg. We gaan nu bekijken wat in andere landen gebeurt, en bij ons', zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) na het Overlegcomité.

De topministers kozen ervoor al fors in te grijpen door de laatste indooractiviteiten te schrappen in plaats van in twee stappen te werken. Coronacommissaris Pedro Facon had ook een alternatief scenario op tafel gelegd: nu licht verstrengen en een streng pakket klaarhouden voor als het de foute kant opgaat met omikron.

Nederland ging op slot uit schrik voor de oprukkende omikronvariant. Elders in Europa verstrengen landen hun coronaregels. Maar de Belgische topministers waren behoedzaam voor overshooting door een voorzichtig optimisme vanuit de wetenschap.

Minder hospitalisaties

Zuid-Afrikaanse, Deense en Britse studies wijzen - met onderling lichte verschillen - allemaal in dezelfde richting. Ondanks een omikronbesmettingsgolf zouden minder mensen in het ziekenhuis belanden dan bij delta - de variant die de voorbije herfst tot een zware coronapiek leidde op de intensieve zorg bij ons.

Tegelijk is de conclusie dat mensen een even ernstige vorm van de ziekte Covid-19 ontwikkelen als bij andere varianten, als ze toch in het ziekenhuis belanden. Dat kan een indicatie zijn dat omikron even agressief is als delta, maar dat de opgebouwde immuniteit van de bevolking door vaccinaties en natuurlijke infecties al behoorlijk goed is. Wat kort door de bocht: er volgen veel verkoudheden, snotneuzen en bedlegerige mensen met lichte tot zware griepsymptomen.

Opmerkelijk is de berichtgeving uit Zuid-Afrika. Daar zou omikron anderhalve maand nadat de variant voor het eerst is gedetecteerd over zijn hoogtepunt zijn.

Opmerkelijk is de berichtgeving uit Zuid-Afrika. 'De groei van de curve was even steil als de noordkant van de Mount Everest, maar nu daalt hij even loodrecht naar beneden', zeggen Zuid-Afrikaanse wetenschappers in The Washington Post. Hun uitleg is dat omikron zonder zuurstof valt - vanwege het hoge aantal eerder besmette mensen en een minderheid gevaccineerden - en daardoor niet langer als een bosbrand kan razen.

Veel jongere bevolking

Bij alle conclusies is veel omzichtigheid geboden. De Zuid-Afrikaanse bevolking is veel jonger dan de Europese, de data is onvolledig en het gezondheidssysteem is niet te vergelijken. Ook in het VK en Denemarken wordt gewaarschuwd dat omikron tot nu het jongere en gevaccineerde deel van de bevolking trof. Veel ongevaccineerden hebben minder sociale contacten uit schrik besmet te worden. Mogelijk duurt het nog een paar weken voor het echte effect op het aantal hospitalisaties en de sterfte duidelijk wordt. Het is nu nog een strijd tegen een bokser van wie we de punch niet kennen.

De onvoorziene factor is wat volgt uit de te verwachten besmettingscijfers. Individueel zou een minder agressieve omikron goed nieuws zijn, collectief kan een ongeziene besmettingsgolf de zorg doen kapseizen door een toestroom van verzwakte mensen en ongevaccineerden. 'Het is een ongeziene situatie. We gaan die van erg nabij opvolgen om snel te kunnen ingrijpen', zei premier Alexander De Croo (Open VLD). De hoop is - net als in andere landen - dat het lukt de zorg boven water te houden zonder het land op slot te doen.

Coronabarometer

De acute onzekerheid over omikron werpt haar schaduw over de introductie van een veelbesproken hulpmiddel bij de bestrijding van de pandemie. Een barometer - een vaste set maatregelen die afhangt van de coronasituatie - moet een stop-and-gobeleid door politici vermijden.