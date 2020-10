De terugkeer van 'le retour du coeur'

'Dit is le retour du coeur na vijf jaar besparingen die pijn hebben gedaan aan de arbeiders, de gepensioneerden en de vrouwen', zei de triomferende PS-voorzitter Paul Magnette deze week in de Franstalige media.

PS-kopman Paul Magnette had het op 1 mei 2018 al voorspeld . 'In 2019 zal het opnieuw 'le retour du coeur' zijn. We hebben het al eens gedaan, we gaan het opnieuw doen.' Nu is het zover. Met Vivaldi heeft de leider van de Franstalige socialisten zijn terugkeer naar het hart beet.

'Dit is de terugkeer van een echt sociaal beleid', zegt Magnette. 'De vorige regering heeft bespaard op de gezondheidszorg. De gevolgen daarvan hebben we gezien in de gezondheidscrisis. Wij gaan zoals nooit tevoren weer investeren in de zorg. Er gaat 4 miljard euro extra naar de gezondheidszorg. En we verhogen de pensioenen zoals nooit tevoren.'

'Le retour du coeur' is de mythische slogan van de Parti Socialiste uit 1988, waarmee de Franstalige socialisten de verkiezingen wonnen en de 'besparingsregering' van de christendemocraat Wilfried Martens en de Franstalige liberaal Jean Gol naar huis stuurden, net zoals nu ook de Zweedse besparingsregering is afgestopt.

Het refereert naar de hoogdagen van de PS, toen voorzitter Guy Spitaels 'God' was. Maar de slogan roept vooral associaties op met een uitgavenbeleid, het volledig vieren van de budgettaire teugels, waarvoor jaren later inspanningen gevraagd zijn aan de bevolking om de oplopende begrotingstekorten en de stijgende 0verheidsschuld terug te dringen.

Paars-groene facturen

Anno 2020 waarschuwt N-VA-voorzitter Bart De Wever, in zijn nieuwe rol van oppositieleider, voor de paars-groene facturen. 'You're going to pay. One way or the other.' Die quote gooide De Wever (of zijn socialmediateam) op Twitter, met het bijschrift: 'Dat zijn de woorden van (voormalig NBA-speler, red.) Shaquille O'Neal. En dat is de boodschap van paars-groen aan de Vlaming.'

Dat is de nagel waarop de N-VA vanop de oppositiebanken zal blijven kloppen in de strijd om de centrumrechtse Vlaamse kiezer. De studiedienst van de partij draaide overuren om de budgettaire lijken te zoeken die straks uit de kast van Vivaldi zullen vallen.

'Het regeerakkoord voorziet al in een waaier aan belastingen (digitaks, minimumbelasting voor ondernemingen, vermogensbelasting...). De eerste aanknopingspunten van de komende belastingverhogingen zijn al te vinden in het regeerakkoord: statiegeld, pensioensparen, vliegtuigtaks enz. Een vermogenskadaster is in zicht. Een vermogensbelasting staat op het menu van het eerste conclaaf. De Vlaamse middenklasse zal op het einde van de rit de paars-groene factuur mogen betalen', zo wordt de toon gezet in die nota van de N-VA-studiedienst.

Andere toon

De Wever koos overigens niet toevallig voor een quote van een basketbalster. Alexander De Croo (Open VLD) sloot op de trappen van het Egmontpaleis zijn introductiespeech als premier van de Vivaldi-regering af met een quote van basketballegende Michael Jordan: 'Talent wins games, teamworks (sic) wins the championship.'

Dat is hoe De Croo zijn ploeg in een vrij korte regeerverklaring ook in de markt zette. Het is gedaan met de polarisatie en het schofferen van elkaar. Het is 'verenigen in plaats van verdelen' en 'verbinden in plaats van spanning en tweedracht te zaaien' dat de klok slaat.

Met die andere toon wil de liberale premier het verschil maken met het verleden én met de ruwheid in de politiek, waarvoor De Wever dan symbool staat. Al klonken op de achtergrond wel wat valse noten in de Vivaldi-partijen.

De regeringsdeelname van Groen was voor voorzitster Meyrem Almaci het moment om toe te slaan en haar rivaal Kristof Calvo een dolk in de rug te planten, door hem niet in de regering te plaatsen. Ook in de MR ging het rommelen, nadat voorzitter Georges-Louis Bouchez zich bij de aanduiding van de MR-ministers al te veel had willen verzekeren van de steun van de clan-Michel, en tegenstander Denis Ducarme ten koste van een vrouw wilde wegpromoveren naar de Waalse regering.

Maar het is wel duidelijk, De Croo wil een andere toon aanslaan dan De Wever, wat een sterk wapen kan zijn, zoals vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in het VRT-programma 'De afspraak' illustreerde. Van Quickenborne ging niet in op de provocaties van De Wever, maar zette hem weg als een meelijwekkende politicus die machteloosheid uitademt.

Politieke marketing

Het is vooral sluwe politieke marketing om het over een andere toon te hebben. Het moet in de eerste plaats vermijden dat de vaak vuile strijd tussen de voorzitters wordt doorgetrokken naar de regering, want dan zou die binnen de kortste keren instorten als het volgende kibbelkabinet. Het doet denken aan de spin van Noël Slangen bij de start van de paars-groene regering in 1999. Toen was het toverwoord de opendebatcultuur, wat newspeak was om het geruzie tussen socialisten en liberalen te maskeren.

Door het over een andere toon te hebben, verlegt De Croo het politieke strijdtoneel naar de tegenstelling tussen positivisme en negativisme. De Vlaamse oppositie zal snel het verwijt krijgen verzuurd te zijn, zoals ook Guy Verhofstadt (Open VLD) bij de start van paars-groen de CVP-kritiek op de budgettaire ontsporing die paars-groen inluidde counterde als 'verzuurd'.

Het is opnieuw een manier om de discussie uit de weg te gaan dat de liberalen in Vivaldi zijn meegegaan in de 'retour du coeur' van de socialisten, die als grootste politieke familie uit de verkiezingen kwamen en nu ook de winnaars zijn van de regeringsonderhandelingen, ook al draaien ze - ondanks hun verkiezingsbeloftes - de Zweedse 'besparingen' of het optrekken van de pensioenleeftijd niet terug.

Casting in de oppositie

De Wever beseft zelf ook dat het voor de N-VA belangrijk is om de juiste toon te vinden in de oppositie. Daarom is het ook uitkijken naar de casting die hij voor ogen heeft voor de N-VA in de oppositie, en vooral welke rol weggelegd is voor Kamerlid Theo Francken, die op Twitter alle remmen losgooit.

Het is uitkijken naar de casting die Bart De Wever voor ogen heeft voor de N-VA in de oppositie, en welke rol weggelegd is voor Theo Francken.