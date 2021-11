‘De verlosser’ heeft nog veel werk...

In de sjiitische overlevering is de Mahdi een verlosser die aan het einde der tijden opdaagt. Voor hij die rol bij CD&V opneemt, moet de gelijknamige Sammy nog een winnend verhaal van Asiel en Migratie zien te maken. ‘Gekneld tussen de PS, Ecolo, de N-VA en het Vlaams Belang’ is dat een penibele operatie.

Een herfstvakantie zat er niet in voor Sammy Mahdi. Nadat de CD&V-staatssecretaris in korte tijd met een forse toename van het aantal asielaanvragen, een tekort aan bedden - door corona en de overstromingen in Wallonië zijn er 2.000 onbruikbaar - en twee stakingen in het overvolle Klein Kasteeltje geconfronteerd werd, doken de hongerstakers van de Begijnhofkerk weer op. Of toch hun mondige woordvoerders, met advocaat Alexis Deswaef en priester Daniël Alliët op kop.

In niet mis te verstane bewoordingen verslijten ze Mahdi als een leugenaar nu blijkt dat de eerste lading regularisatie- dossiers een negatieve beoordeling krijgt. Volgens de vertegenwoordigers had de staatssecretaris deze zomer elementen op tafel gelegd op basis waarvan ‘het merendeel van de hongerstakers kon worden geregulariseerd’.

In ‘Terzake’ reageerde Mahdi in de stijl waarin de voormalige kandidaat-partijvoorzitter heel CD&V wil laten communiceren: beheerst, maar zonder meel in de mond. Op de vraag of het de tegenpartij is die liegt, antwoordde hij ‘ja’. ‘Ik heb toen alleen het beleid uitgelegd. Er zijn elementen ten gunste van een regularisatie, zoals het hebben van kinderen die hier school lopen. Maar dat zijn geen vaste criteria.’

Deswaef, niet gespeend van enige demagogie, ging daarop totaal los. ‘Hij kan twee advocaten leugenaars noemen, maar een priester? Wat stelt die ‘C’ in CD&V dan nog voor? Dit dossier moet terug naar de regering. Mahdi heeft aangetoond dat hij het niet kan of niet wil.’

'Ik steun Sammy'

Mocht Mahdi een N-VA’er zijn, dan werden nog dezelfde avond banners met ‘Ik steun Sammy’ losgelaten op sociale media. De populariteit van Theo Francken ging in de regering-Michel naar het zenit tijdens de rel met de ‘activistische rechters’. Bij CD&V: stilte. ‘We willen niet kapitaliseren op de kap van mensen’, zegt voorzitter Joachim Coens. ‘Sammy heeft de lijn van de partij en de regering perfect verdedigd in ‘Terzake’. Bovendien is dit een afgesloten dossier.’

Is het net de christelijke reflex die het voor CD&V zo lastig maakt om van Mahdi, de eerste staatssecretaris van Asiel en Migratie die zelf een kind is van een politiek vluchteling, een mascotte van een ‘streng maar rechtvaardig’ beleid te maken? Het christelijke middenveld is alleszins kritisch. ‘Tja, die christelijke organisaties waren gewend om rechtstreeks met het kabinet-Francken over humanitaire visa te spreken, terwijl wij naar de administratie doorverwijzen. Dat lijkt ons de juiste weg’, klinkt het in de entourage van Mahdi, met een verwijzing naar het schandaal rond de Mechelse oud-N-VA’er Melikan Kucam.

Volgens kerkjurist en gewezen CD&V-politicus Rik Torfs hoeft Mahdi zich geen zorgen te maken. ‘Ik ben blij dat hij bij CD&V zit. Hij voert een geloofwaardig beleid en weet het evenwicht te vinden tussen menselijkheid, draagvlak bij de bevolking en de realiteit dat alles wat je beslist een aanzuigeffect kan creëren. Hij volgt de parabel van de barmhartige Samaritaan: die helpt een gewonde man, maar zet daarna zijn tocht verder.’

In de regering-De Croo blijft het voorlopig verrassend rustig, hoewel Deswaef & co. nadrukkelijk een oproep doen aan de PS en Ecolo om Mahdi tot de orde te roepen. Die twee partijen veroorzaakten afgelopen zomer een crisette door te dreigen met ontslag als één hongerstaker zou sterven. Zwijgen de kanonnen voorlopig omdat Mahdi de steun heeft van CD&V, Open VLD, de MR én Vooruit? Of omdat topambtenaar Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn staatssecretaris kwam verdedigen? Of is het wachten tot de vakantie voorbij is?

'Gekneld tussen links en rechts'

Theo Francken (N-VA) voorspelt nieuw onheil. ‘Migratie is een bananenschil voor deze Vivaldi-coalitie. De PS en Ecolo willen een anti-Francken-beleid voeren. Maar dat botst op Mahdi, die geen enkele marge heeft om toe te geven, omdat hij op rechts tegenover een heel sterk oppositieblok van de N-VA en het Vlaams Belang staat. In die knelling krijgt hij bijzonder weinig klaar. Zijn poging om de wet op de woonstbetreding weer op te vissen in het kader van de gedwongen repatriëring, is door de linkse partijen in de vuilnisbak gekieperd. De twee nieuwe gesloten centra die hij had aangekondigd, blijken niet voor deze legislatuur. Zijn pleidooien voor verplichte vaccinatie, PCR-testen, het Europees migratiepact en de uitbreiding van de Turkijedeal kregen nul op het rekest. Veel meer dan aankondigingen, op mijn kap zitten en geld uitgeven heeft hij nog niet gedaan. Ik blijf erbij dat het een strategische blunder was van CD&V en van Mahdi om in deze linkse regering te stappen’, zegt de gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Tussen Francken en Mahdi - allebei Vlaams-Brabanders - is het al langer hard tegen onzacht. Mahdi vliegt er op Twitter soms even stevig in en blijft op de gevoelige plek van de Kucam-affaire duwen, wat Francken nog meer gebeten maakt om zijn opvolger te doen struikelen.

Het politieke dier in Francken is niet te beroerd om in Mahdi een waardige tegenstander te erkennen. ‘Hij heeft uitstraling en is verstandig. Maar hij loopt ook ferm naast zijn schoenen. Hij spreekt alsof al zijn voorgangers sukkels waren en hij de grote redder. Maar wie heeft in tien dagen tijd twee stakingen (het personeel van het Klein Kasteeltje, red.) aan zijn broek gehad? Niet ik.’

100 miljoen extra budget

Het kabinet-Mahdi wil niet al te veel meer in de contramine gaan met Francken. De welles-nietesspelletjes die dat oplevert, zijn niet productief. Dat het met de PS en Ecolo in de regering over eieren lopen is, wordt niet ontkend. Zelfs pleiten voor een sterkere Europese grensbewaking ligt al moeilijk. Maar dat betekent niet dat geen resultaten kunnen worden geboekt, klinkt het.

Het nieuwe migratiewetboek, dat tot kortere procedures moet leiden, is in volle opmaak. Het budget voor Asiel en Migratie wordt structureel met 100 miljoen verhoogd. Er komen 700 extra medewerkers op diensten met tekorten en 5.400 extra bufferplaatsen in de asielcentra. In Brussel is het eerste bureau geopend dat uitgeprocedeerden moet begeleiden naar een vrijwillige terugkeer. De bedoeling is dat in elke provincie zulke antennes komen in het kader van het aanklampend terugkeerbeleid. De DVZ wordt voortaan altijd betrokken bij acties tegen mensen- smokkelaars. En Mahdi zet ook sterk in op extra jobkansen voor studiemigranten en de activering van erkende vluchtelingen en asielzoekers.

Sammy Mahdi (33) Geboren in Brussel als zoon van een Iraakse politiek vluchteling en een Waaslandse moeder.

Studeerde politieke wetenschappen en Europees recht aan de VUB.

Werd in 2014 lid van CD&V en in 2017 jongerenvoorzitter.

In 2019 verloor hij de voorzittersverkiezing van Joachim Coens, die hem een jaar later staatssecretaris voor Asiel en Migratie maakte.

Geldt als een van de grootste talenten van de partij.



Hij wil kordaat zijn, maar van migratie ook een positief verhaal maken. Het debat is vandaag puberaal, vindt hij: meer of minder migratie. Of dat alles winst oplevert voor CD&V? Dat hangt af van veel externe factoren. De repatriëring van uitgeprocedeerden is door corona nog moeilijker geworden. Landen staan nog minder te springen om mensen terug te nemen. En er is een Europese migratiedeal nodig om een correcte toepassing van de Dublinverordening te krijgen. Nu komen eveel mensen in Brussel aankloppen die al elders in Europa werden geregistreerd. Over dat migratiepact bestaat binnen de Europese Unie grote onenigheid.

Opnieuw kandidaat-voorzitter?

Dat hij voortdurend op de PS en Ecolo botst, doet sommigen in de Wetstraat vermoeden dat Mahdi in 2022 een nieuwe gooi naar het CD&V-voorzitterschap zal doen. Die geruchten blies hij zelf aan met de recente publicatie van het boek ‘Van hol naar vol. Tien wake-upcalls voor christendemocraten’. Mahdi spreekt dat tegen: hij broedde al jaren op het boek. ‘En er is nog heel veel werk op Asiel en Migratie’, luidt het in zijn entourage.

Ook Coens ziet het boek niet als een aanval op zijn voorzitterschap. Toch is de timing vreemd, zo vlak voor het vernieuwingscongres van Coens en net op een moment dat almaar meer CD&V-zwaargewichten zich zorgen maken over de dramatische peilingen. Anderzijds is CD&V er de partij niet naar om al na drie jaar een voorzitter te wippen.

Het boek leest alleszins wel als uitstekend campagnemateriaal. Hij haalt de conservatieve roots van CD&V aan en schrijft dat hij met N-VA-voorzitter Bart De Wever veel raakpunten heeft. ‘Maar de N-VA is afgegleden naar een rechts-populistische partij. Een echte conservatief bindt geen gemeenschap rond de aversie tegen een ander. En een christendemocraat redt niet alleen christelijke mensen bij een humanitaire operatie, maar de allerzwaksten.’ Bij N-VA noemen ze het boek een doorslag van de beginselverklaring van Geert Bourgeois, ‘maar dan belgicistisch’.