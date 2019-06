De wedergeboorte van paars-groen

Nu de mist van 26 mei opklaart, duiken de contouren van paars-groen op. Een alliantie van socialisten, liberalen en groenen is een van de weinige formules die Elio Di Rupo wel lijkt te willen uittesten. Om de Vlaamse liberalen over de streep te halen, kan hij de sleutel van de Wetstraat 16 aanbieden aan Gwendolyn Rutten. De voorzitster van Open VLD kan dan de eerste vrouwelijke premier van het land worden.

Iedereen kijkt naar iedereen. Dat is kort samengevat de toestand twee weken na de verkiezingen van 26 mei. Niemand die echt weet waar het naartoe gaat. De formatiepuzzel is een afvallingsrace geworden, waarbijcoalitieformules een na een onmogelijk blijken. Noch centrumrechts of centrumlinks, noch de klassieke tripartite komt nog aan een meerderheid. Bij eliminatie kom je uit bij paars-groen als een van de weinige coalities die mathematisch haalbaar is.

De keuze van het cdH om naar de oppositie te gaan, heeft dat eliminatiespel nog wat verder gedreven. In Wallonië blijven nog maar drie formules over: paars, paars-groen en de linkse coalitie van PS, Ecolo en PTB/PVDA. Ook al temporiseert Wallonië nog, toch lijken de geesten te rijpen om in Franstalig België een paars-groene as te smeden.

De sleutel

Een heruitgave dus van paars of paars-groen, zoals het geval was tussen 1999 en 2007, toen Guy Verhofstadt (Open VLD) premier was. De geschiedenis kan zich herhalen, want opnieuw zou zo’n paars-groene coalitie kunnen worden geleid door een Vlaamse liberaal. Di Rupo droomt ongetwijfeld wel weer van de Wetstraat 16, maar paars-groen zou geen meerderheid tellen aan Vlaamse kant. Di Rupo zal vooral Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten moeten overtuigen om mee te doen. Zij heeft de sleutel in handen.

Net zoals Bart De Wever in 2014 Charles Michel de Wetstraat 16 aanbood, om de Franstalige liberalen ertoe te overhalen om als enige Franstalige partij in de Zweedse coalitie te stappen, kan Di Rupo nu het premierschap aan Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten aanbieden. In de campagne gaf ze mee dat ze niet neen zal zeggen, als de kans zich aandient om de eerste vrouwelijke premier te worden.

Schermvullende weergave Gwendolyn Rutten zou in de voetsporen kunnen treden van voormalig premier Guy Verhofstadt. ©EPA

Ze zou dan ook in de voetsporen treden van Guy Verhofstadt, al is de situatie nauwelijks vergelijkbaar. Open VLD was toen de grootste partij en van een minderheid aan Vlaamse of Franstalige kant was geen sprake. Het cement was toen ook dat de liberalen de kans schoon zagen om de almacht van CVP/CD&V te breken. Meer nog, de christendemocratie leek ten dode opgeschreven. Achteraf bekeken is de verdienste van paars ook geweest dat ze van de afwezigheid van CD&V gebruik heeft gemaakt om een verregaande abortus- en euthanasieregeling uit te dokteren.

Die anti-CD&V-houding zou anno 2019 niet langer het cement van paars-groen zijn. Integendeel, om paars-groen enige kans op slagen te geven, wordt CD&V er best bijgenomen. Paars-groen heeft op federaal niveau maar één stem op overschot. De constructie is vooral aan Vlaamse zijde zeer wankel. Het lijkt politieke zelfmoord om met een Vlaamse minderheid een door Franstaligen gedomineerde regering te steunen en zo te moeten opboksen tegen de N-VA én het Vlaams Belang. Niet de anti-CD&V-houding, maar wel de anti-N-VA/Vlaams Belang-reflex zou anno 2019 het cement van paars-groen zijn.

Daarom moeten de slaagkansen van paars-groen vooralsnog niet te hoog worden ingeschat. Noch de Vlaamse liberalen noch de christendemocraten zijn van plan om tegen de wil van de Vlaamse kiezer in te regeren met Di Rupo. Hun lot zou dan wel eens kunnen zijn dat ze helemaal van de kaart worden geveegd, zoals de groenen na het paars-groene avontuur is overkomen. Als de formatie lang duurt, zoals wordt verwacht, zullen Open VLD en CD&V wel weer voor hun ‘verantwoordelijkheid’ worden geplaatst, maar na de opdoffer van 26 mei is dat ‘staatsmanschap’ verder weg dan ooit.

Langlopende zaken

Er dreigt dus een periode van langlopende zaken aan te breken, die heel problematisch dreigt te worden. De ontslagnemende regering-Michel is een minderheidskabinet dat geen sturing kan geven aan het parlement, waardoor nog moeilijk knopen zullen kunnen worden doorgehakt.

Een eerste deadline is 15 oktober. Dan moet de begroting voor 2020 binnen zijn bij Europa. Met een gapend gat van 10 miljard euro kan niemand achterover leunen. Ook Bart De Wever en Elio Di Rupo zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, luidt het.

Zelfs als geen politiek akkoord over de begroting 2020 kan worden bereikt en op automatische piloot moet worden overgegaan, met een zogenaamde begroting van voorlopige twaalfden, dan nog zal die moeten worden goedgekeurd in het parlement. Anders loert een shutdown op z’n Amerikaans om de hoek, waarbij de pensioenen niet meer kunnen worden betaald.

Stoelendans

Schermvullende weergave Vicepremier Kris Peeters trekt naar het Europees Parlement. ©BELGA

Met die uitzichtloze situatie voor ogen heeft niemand in de regering-Michel nog veel moed om er tegenaan te gaan. Laat staan dat men zin heeft in de stoelendans die eraan komt. Als Kris Peeters begin juli gaat zetelen in het Europees Parlement, moet hij in de regering van lopende zaken worden vervangen, hoe surrealistisch ook. De federale regering moet immers paritair zijn samengesteld, waardoor de bevoegdheden van Peeters niet kunnen worden doorgeschoven naar Pieter De Crem of Koen Geens.

De vraag is wie CD&V naar voren zal schuiven. Zal voorzitter Wouter Beke die ondankbare taak op zich nemen? Of is de eer weer aan supersub Servais Verherstraeten? Voorlopig lijkt de partij nog te veel in de touwen te hangen om daarover al knopen te kunnen doorhakken. Stilletjes is de hoop dat de MR het met een minister minder zou doen, zodat Peeters helemaal niet vervangen moet worden.