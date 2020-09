De zaak-Chovanec: wie wist wat wanneer?

Wie waren de verantwoordelijken op het moment dat Jozef Chovanec het leven liet en wat wisten ze?

Jan Jambon

Huidig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) was van 2014 tot 2018 minister van Binnenlandse Zaken, waardoor hij op het moment van het incident verantwoordelijk was voor de politie. Het kabinet-Jambon kreeg het politieverslag al voor het overlijden van Chovanec op 27 februari onder ogen, maar zegt dat het op basis daarvan niet heeft kunnen afleiden dat er politiegeweld had plaatsgevonden. De beelden waarin het geweld van de luchtvaartpolitie op Chovanec te zien was, zag hij pas enkele weken geleden nadat die uitlekten via Het Laatste Nieuws.

Catherine De Bolle

Catherine De Bolle stond op het ogenblik van de feiten aan het hoofd van de federale politie. Als commissaris-generaal moest ze in principe op de hoogte worden gebracht van de zaak-Chovanec. De huidige baas van Europol zei dinsdag in de parlementaire commissie dat het politieverslag dat de feiten beschrijft nooit tot bij haar is gekomen. 'Ik reken erop dat het interne onderzoek zal uitwijzen waarom niemand mij de gebeurtenissen gemeld heeft.'

Marc De Mesmaeker

De huidige commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, werd in februari 2018 via het politieverslag wel op de hoogte gesteld van de feiten. Op dat moment was hij verbindingsofficier tussen de politie en het kabinet-Binnenlandse Zaken. Dat kabinet bezorgde hem op 26 februari het politieverslag via mail. Net als Jambon en De Bolle had hij het filmpje met het politiegeweld toen niet gezien.

André Desenfants

André Desenfants was in 2018 de directeur-generaal van de bestuurlijke politie en de nummer twee van de federale politie. De bestuurlijke politie overkoepelt onder meer de weg-, spoorweg-, scheepvaart- en luchtvaartpolitie. Desenfants werd naar eigen zeggen nooit op de hoogte gesteld van de feiten. Hij zette tijdelijk een stap opzij nadat de videobeelden uit de politiecel in Charleroi waren opgedoken.

De tuchtbevoegdheid - de bevoegdheid om een tuchtonderzoek op te starten en personeel te sanctioneren - van de luchtvaartpolitie lag bij Desenfants. Maar omdat hij niet in kennis gesteld was van de feiten, nam hij naar eigen zeggen geen tuchtmaatregelen. Hij kon als tuchtinstantie het gerecht wel vragen hem op de hoogte te houden van bezwarend materiaal over de werking van de politiediensten.

Danny Elst

Danny Elst was tot voor kort de directeur van de luchtvaartpolitie en stond net onder Desenfants. Vorige week plaatste De Mesmaeker hem over naar een andere dienst nadat de feiten over de dood van Chovanec waren uitgelekt in de pers. Uit het interne politieonderzoek moet blijken of en wanneer Elst de videobeelden onder ogen kreeg. Op die bewuste 23 februari 2018 was Elst dienstdoend officier. Hij was dus op de hoogte van de arrestatie van Chovanec.

Laurence Wauthier

Laurence Wauthier was in februari 2018 de onderzoeksrechter die besliste over de aanhouding van Chovanec. Ruim een jaar later weigerde ze een reconstructie van de feiten te laten doorgaan, hoewel het parket daarom gevraagd had. Na het uitlekken van de beelden vorige week liet ze die reconstructie alsnog toe.