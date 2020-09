De zoektocht naar een signaal...

In een poging om Vivaldi te redden, probeerden de socialisten dinsdagavond met Open VLD een budgettair kader vast te leggen. Als MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez instemt, komt de formatie in een stroomversnelling.

Het klinkt als de titel van een heel foute film: 48 uur om Vivaldi te redden. Het scenario: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakte zich afgelopen weekend onmogelijk bij zijn Vivaldi-partners. Voor de sp.a was de maat vol. De partij weigerde nog met Bouchez aan tafel te gaan. Preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a) konden maandag niet anders dan hun ontslag indienen bij koning Filip, maar die weigerde dat. De vorst gaf het duo 48 uur om uit te zoeken of Vivaldi kan worden gereanimeerd. Rousseau toonde zich bereid de gesprekken toch nog een kans te geven, maar eiste een signaal van Bouchez.

De Wetstraat was dinsdag de hele dag in de ban van ‘het signaal’. Lachaert zat eerst lang samen met Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette. De socialisten maakten duidelijk dat het hen niet zint dat Bouchez afgelopen weekend gemaakte afspraken in twijfel trok. De experts van de liberalen, de socialisten, de groenen en CD&V hebben de voorbije weken al veel vooruitgang geboekt. Maar volgens Bouchez tellen daarbij gemaakte afspraken niet, want er is geen akkoord zolang de voorzitters hun fiat niet hebben gegeven.

Rousseau moet redelijk blijven. Al wat de socialisten nu meer eisen, pakken ze af van andere partijen. Een onderhandelaar

Rousseau herhaalde nog eens wat voor de socialisten belangrijk is. Het zijn de bekende klassiekers, zoals een minimumpensioen van 1.500 euro netto, het optrekken van de minimumlonen en de sociale uitkeringen, een groeinorm in de gezondheidszorg en ook een ‘aanknopingspunt in het regeerakkoord voor een vermogenswinstbelasting’, wat volgens de liberalen nochtans een no go is.

Volgens de andere politieke families legde Rousseau de lat zo wel heel hoog en gebruikte hij de hele toestand rond Bouchez om zijn eigen bord vol te scheppen ten koste van de andere partijen. Ten koste bijvoorbeeld van de investeringen die de groenen vragen of van de begroting, die CD&V en Open VLD niet verder willen laten ontsporen. ‘Hij moet redelijk blijven. Al wat de socialisten nu meer eisen, pakken ze af van de andere partijen’, klinkt het.

Patstelling

Na de sessie met de socialisten zat Lachaert een uurtje samen met Bouchez. Die is bereid een signaal te geven, maar wil dat alleen aan de onderhandelingstafel doen. Zo dreigde een patstelling te ontstaan, want Rousseau wil vooralsnog niet met de MR in één ruimte zitten. Daarom werd besloten dat Open VLD en de socialisten samen een ‘perimeter’ voor de onderhandelingen uitwerken.

Dinsdagavond waren Rousseau en Open VLD-vicepremier Alexander De Croo nog altijd bezig met het uittekenen van de krijtlijnen voor verder overleg. Ook Magnette en CD&V-voorzitter Joachim Coens schoven een tijd mee aan tafel. Lachaert zelf was er gisterenavond laat niet meer bij. Hij werd verwacht op de gemeenteraad van Merelbeke - maar volgde de situatie vanop afstand wel mee op.

De discussie draait rond de verschillende budgettaire scenario’s die gemaakt zijn voor het nieuwe beleid dat de onderhandelende partijen voor ogen hebben. Uit de begrotingstabel die De Tijd kon inkijken, blijkt dat het lijstje gewenste nieuwe uitgaven goed is voor 6 miljard euro. Volgens MR is er zelfs sprake van 10 miljard euro.

Het is door dat budgettaire plaatje dat Bouchez op de rem is gaan staan. Bijkomende uitgaven leiden tot bijkomende belastingen en die willen de liberalen niet. ‘Die lijst moet worden ingekort, 6 miljard is te veel’, zegt ook een andere onderhandelaar. De socialisten willen evenwel voor een zo maximaal mogelijk scenario gaan. Want waarom zouden ze in een regering stappen als ze geen nieuw beleid kunnen voeren?

De lijst met nieuwe uitgaven moet worden ingekort. 6 miljard is veel te veel. Een onderhandelaar

Als er overeenstemming is tussen de socialisten en Open VLD over het budgettaire kader, wordt dat voorgelegd aan Bouchez. Mogelijk gebeurt dat nog komende nacht. Als de MR-voorzitter instemt met de perimeter, hebben de socialisten hun signaal beet en kunnen Lachaert en Rousseau koning Filip vandaag meedelen dat de onderhandelingen over Vivaldi kunnen voortgaan.