Deal tussen De Wever en Magnette, maar toch weer geen regering?...

Dat Bart De Wever en Paul Magnette alsnog een onmogelijk geachte mystiek huwelijk tussen N-VA en PS hebben gesloten, lijkt niet voldoende om een regering te doen landen.

Vierde keer, goede keer. Zo leek het wel toen duidelijk werd dat N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn PS-tegenhanger Paul Magnette elkaar toch nog hadden gevonden in hun poging om een regering op de been te brengen. Weinigen hielden het voor mogelijk, maar het doembeeld dat de regering-Wilmès verder zou hobbelen deed Magnette over zijn eigen schaduw stappen.

En toch lijkt het met de eindmeet in zicht alsnog te mislukken. De Wever en Magnette konden met CD&V, het cdH en de sp.a erbij een bubbel van vijf partijen bijeenbrengen die bereid zijn een coalitie te vormen. Maar ze hebben nog een zesde partij nodig om aan een meerderheid te geraken. Sinds het paleis hen op de nationale feestdag aan zet bracht, werken ze daar al aan.

Sire, geef ons vijftig dagen. Zo alludeerde Magnette op de historische woorden 'sire, geef me honderd dagen' van Jean-Luc Dehaene (CD&V), maar de missie van Magnette en De Wever dreigt halverwege al helemaal vast te zijn gelopen.

Het plan was Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert mee te krijgen, maar die heeft zich vastgeklonken aan zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez, die nu vooral op missie lijkt om het akkoord tussen de PS en de N-VA te torpederen. Bouchez heeft ook alles te verliezen bij de deal tussen de PS en de N-VA, want hij zou niet alleen federaal aan de kant worden geschoven, maar dreigt dan zelfs uit de Waalse coalitie te worden gebonjourd.

Zweedse coalitie

Lachaert en Bouchez eisen dat ze allebei tot de bubbel van vijf worden toegelaten, ook al wil de PS niet in een regering met de N-VA én de twee liberale partijen stappen. Dat zou neerkomen op het depanneren van de Zweedse coalitie.

Lachaert en Bouchez gaven in een tegennota ook aan dat ze niet willen weten van de institutionele hervormingen noch van het rood sociaal-economisch beleid, wat de hoekstenen zijn van de deal tussen de PS en de N-VA. Bovendien zegden ze de christendemocraten de wacht aan, met de eis dat in het parlement vrij moet kunnen worden gestemd over ethische kwesties zoals abortus. De Wever verweet daarop de liberalen met een bowlingbal te gooien naar het kaartenhuisje dat hij en Magnette in elkaar hebben gestoken.

Er is heel wat onbegrip omdat Lachaert een deal tussen de PS en de N-VA lijkt onmogelijk te maken, terwijl hij eerder het paars-groene geflirt van zijn voorgangster Gwendolyn Rutten had afgeschoten. Lachaert krijgt het verwijt dat hij zichzelf steeds meer in een blauw-groene fuik laat duwen, terwijl hij zelf altijd vond dat de twee grote partijen aan weerszijden van de taalgrens een stabiele regering moesten vormen.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is in oorlogsmodus, nadat De Wever hem hard heeft aangepakt als de man die iedereen beu is.

Zo stuurde hij donderdag een gezamenlijk persbericht met de groenen uit, waarin de deal tussen de N-VA en PS nog eens onder vuur wordt genomen. Het was een initiatief van Bouchez, die onder de waterlijn weer contact heeft genomen met Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet, om de missie van De Wever en Magnette te doen mislukken. Bouchez is in oorlogsmodus, nadat De Wever hem hard heeft aangepakt als de man die iedereen beu is. De flamboyante voorzitter van de MR laat nu weten dat het gevaarlijk is hem te onderschatten.