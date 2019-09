Debat met Dries Van Langenhove geschrapt

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) heeft een gepland debat met parlementslid Dries Van Langenhove in Gent geschrapt.

Het debat was eerder verplaatst na een toegangsverbod door rector Rik Van de Walle van de Universiteit Gent. Aanleiding is de start van het nieuwe academiejaar. Het LVSV boekte de Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij, maar de politie gaf volgens de organisator een negatief veiligheidsadvies voor het evenement.

Verhoogd risico

Het LVSV mocht aanvankelijk de zaal reserveren van bij Historische Huizen Gent. Dat huist onder het departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de stad Gent. De politie bracht de dienst op de hoogte van de problematische veiligheidsanalyse. Er zou een verhoogd risico op geweld en vandalisme zijn. De reservering is uiteindelijk geschrapt.

De liberale studentenvereniging vindt het een spijtige zaak, maar aanvaardt de argumentatie en legt zich neer bij de beslissing. Mogelijk gaat het debat alsnog door in een zaal van de universiteit, zonder Van Langenhove maar met een andere politicus van Vlaams Belang.

Van Langenhove vindt dat de beslissing bewijst dat 'de universiteit en de stad door dezelfde kliek bestuurd worden'. De oprichter van LVSV zou op 30 september in debat gaan met Open Vld-voorzitterskandidaat Francesco Vanderjeugd en een derde deelnemer. 'Jammer om te zien dat de vrije meningsuiting steeds vaker in het gedrang komt', vindt Van Langenhove nog. 'We weten uit het verleden tot welke wantoestanden dat kan leiden.'

Van Langenhove liet in augustus weten dat hij zijn masterproef rechten aan de UGent dit jaar niet indient. Hij stelde dat het onmogelijk is zijn thesis af te werken door de tuchtprocedure die door de universiteit tegen hem is ingesteld. Door de maatregel kon hij ook niet langer deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur van de unief, waarin hij verkozen was.