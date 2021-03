Decaluwé en Gilkinet botsen over treinen naar zee

Het is niet onrealistisch dat bij goed weer in de paasvakantie massaal veel Belgen naar de kust willen sporen. Bij de kustburgemeesters en de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé slaat de angst om het hart bij dat scenario: stranden, pleinen en winkelstraten dreigen vol te lopen en ook in de stations en op de trein beloven de afstandsregels dode letter te blijven.

Decaluwé vraagt dat de NMBS haar treinen stopt of aanpast als de druktebarometers aan de kust bloedrood kleuren. 'Daarop is het antwoord nog altijd nee', zegt hij. 'Integendeel, de NMBS verwijst naar de beheersovereenkomst, die voorschrijft dat ze zoveel mogelijk mensen moet vervoeren. Ik vind dat ondergeschikt in tijden van pandemie.'

Ontraden

'Het Overlegcomité heeft niet beslist om de treinen naar de kust te stoppen. Het gaat niet alleen om toeristen, maar ook mensen die in Oostende of Gent wonen', zegt Gilkinet. 'Zo simpel is het niet om die treinen te stoppen. We willen de treinen naar de zee vooral zo veilig mogelijk organiseren, door personeel en politie in te zetten in en rond de stations, te voorspellen waar het druk wordt en mensen te ontraden naar dezelfde bestemming te gaan. De NMBS heeft al veel maatregelen genomen en de zee is van iedereen.'