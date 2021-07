Dedonder: 'Ik heb Boucké niet ontslagen'

'Ik heb generaal Boucké niet ontslagen. Ik heb geen botte bijl gebruikt om een kop te doen rollen.' Dat zei minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in de commissie voor Defensie van de Kamer, die speciaal is bijeengeroepen over de omstreden beslissing om de chef van de militaire inlichtingendienst te vervangen.

Dedonder deed bij aanvang van de commissiezitting omstandig het relaas van de gebeurtenissen, die uiteindelijk hebben geleid tot de vervanging van Philippe Boucké als chef van de militaire inlichtingendienst ADIV door viceadmiraal Wim Robberecht.

Heel wat topgeneraals lieten hun onvrede daarover blijken. Het gevoel is dat Boucké de zondebok is voor de jarenlange politieke verwaarlozing van defensie, dat klaagt over een gebrek aan middelen en mensen.

Dedonder ontkende evenwel dat ze een kop wilde doen rollen. Ze verklaarde dat de stafchef van het leger, Michel Hofman, haar contacteerde om te melden dat generaal Boucké het zelf niet meer zag zitten.

Zware druk

Er volgde heel wat overleg tussen de minister, de stafchef en generaal Boucké, waaruit bleek dat het zo niet verder kon. Het communiqué waarin werd meegegeven dat de vervanging van Boucké 'de enige resterende keuze was voor het welzijn van generaal Boucké en voor het onontbeerlijke, serene klimaat ter ontwikkeling van ADIV' is opgesteld in samenspraak met de stafchef en Boucké zelf, gaf de minister mee.

We moesten een gedetermineerd iemand hebben die de zaken in handen wilde nemen. En ik was verbaasd om vast te stellen dat Boucké niet gedetermineerd bleek te zijn. Ludvine Dedonder Minister van Defensie

Ze wees erop dat de voortdurende druk en de noodzaak om de ADIV te hervormen 'zwaar om dragen' bleken te zijn. 'We moesten een gedetermineerd iemand hebben die de zaken in handen wilde nemen. En ik was verbaasd om vast te stellen dat Boucké niet gedetermineerd bleek te zijn, in tegenstelling tot zijn optreden in het parlement', aldus de minister.

De minister gaf nog mee dat ze de vervanging van Boucké door Robberechts nog in een KB zal gieten, zodat de beslissing juridisch ook sluitend is.

Vragen

Een aantal parlementsleden bleven met vragen zitten, omdat Boucké en zelfs stafchef Hofman een andere versie van de feiten gaven. Ook vanuit de meerderheid werd opgemerkt dat Boucké toch niet als enige verantwoordelijk kan worden gesteld voor de constante malaise bij de ADIV, die werd blootgelegd door de zaak-Conings, zoals Wouter De Vriendt (Groen) opmerkte.

Vanuit de oppositie stelden Theo Francken (N-VA) en Georges Dallemagne (cdH) nog de vraag of de ingrijpende beslissing is doorgesproken in de regering. Bij de PS was te horen dat premier Alexander De Croo (Open VLD) en PS-voorzitter Paul Magnette over die zaak contact hadden, maar vanuit de Wetstraat 16 wordt ontkend dat de premier op de hoogte was en zijn minister van Defensie politieke ruggensteun zou hebben gegeven.

De minister zelf bleef daarover op de vlakte. Ze wees er enkel op dat ook de aanstelling van Boucké zelf, zowat een jaar geleden, gebeurd is aan de hand van een Koninklijk Besluit.