Dedonder heeft politieke rugdekking bij opstand generaals

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) krijgt af te rekenen met een ongeziene opstand van de generaals. De legerleiding pikt het niet dat de opzijgeschoven chef van de militaire inlichtingendienst Philippe Boucké de zondebok is voor de jarenlange politieke verwaarlozing van het leger.

Onvrede

Een plejade aan topgeneraals stak zijn onvrede over de beslissing, die de minister nam in de nasleep van de zaak-Jurgen Conings, niet onder stoelen of banken. De nummer twee van het leger, vicechef Defensie Mark Thys, had het op Twitter over een 'shitty day at the office'. De chef van de landcomponent, generaal-majoor Pierre Gérard, sprak van een 'zwarte dag voor Defensie, dat hier niet onbeschadigd uitkomt'.

Ook de nummer één van de medische component Pierre Neirinckx reageerde scherp. 'Alsof de uitzetting van een voorbeeldig officier een oplossing zou zijn voor de besluiteloosheid uit het verleden?'

Zelfs experts die Dedonder aanduidde voor het strategisch comité, dat zich moet buigen over een actualisatie van de strategische visie voor het leger, toonden hun ongenoegen. 'Laf en gemakzuchtig. En als ik dit niet mag schrijven, gooi mij dan ook maar buiten mevr. Dedonder', tweette expert Jonathan Holslag. Alexander Mattelaer, die ook deel uitmaakt van het strategisch comité, vroeg zich op Twitter af of Dedonder kon beslissen Boucké aan de kant te schuiven zonder overleg in de regering.

Zelfs de gewezen topman van de FOD Sociale Zekerheid Frank Van Massenhove spuwde in een tweet zijn gal. Hij hekelde dat politici hun verantwoordelijkheid uit de weg gaan en de zwartepiet doorschuiven naar de leidende ambtenaren.

Van Massenhove verwoordde zo nog het beste hoe zwaar de legerleiding op de maag ligt dat Boucké de bonen moet vreten voor het stelselmatig beknibbelen op de middelen voor defensie, waardoor de onderbemande militaire inlichtingendienst ADIV steken liet vallen in de zaak-Conings. Meestal blijft de onvrede daarover binnenskamers - want de legercultuur is: bevel is bevel - maar nu gutste de frustratie er met bakken uit.

Aan de kant geschoven

De chef van defensie Michel Hofman probeerde de boel te kalmeren met een bericht naar zijn manschappen. Daarin gaf hij aan dat het ging om een beslissing van de minister, die hij had aanvaard omdat het 'de enige resterende keuze was voor het welzijn van generaal Boucké en voor het onontbeerlijke, serene klimaat ter ontwikkeling van ADIV.’

Vanuit de entourage van de minister was gesuggereerd dat Boucké het niet meer aankon, dicht bij een burn-out stond en zelf naar de uitgang was gewandeld. Maar nadat tweets van Boucké naar buiten waren gebracht door Theo Francken (N-VA) bleef er van die versie weinig over. 'Op 8 juli kreeg ik als enige boodschap dat men mij wilde vervangen en zelfs een disciplinaire sanctie tegen mij wilde lanceren', zo maakte Boucké duidelijk dat hij aan de kant is geschoven.

'Op 14 juli ben ik in de Kamercommissie Defensie een uur ondervraagd. Het resultaat de dag zelf is bekend, de meesten hebben mij gesteund. Op 15 juli, de dag dat beslist werd me te vervangen, ­lagen er twee opties op tafel. Ik heb aangegeven te willen voortdoen op voorwaarde dat ADIV versterkt werd met personeel. De tweede optie was mij te vervangen. De keuze is bekend', aldus Boucké.

Achteraf nam hij tegenover het persagentschap Belga wat gas terug, maar het bleef duidelijk dat hij de laan is uitgestuurd. Het gevolg is dat Dedonder onder vuur ligt en zich moet verdedigen in een speciaal bijeengeroepen commissie in het parlement.

N-VA-kopstuk Theo Francken wedt de messen, want nu ze op ramkoers ligt met haar eigen legerleiding, is Dedonder politiek kwetsbaar. Francken richt zijn pijlen niet alleen op de minister, maar ook op haar kabinetschef Jamil Araoud, die van ADIV komt en gepokt en gemazeld is bij PS-kabinetten. Zijn arrogantie, de onheuse manier waarop hij Boucké heeft aangepakt, heeft naar verluidt heel wat kwaad bloed gezet bij de legertop.

Rugdekking

De Parti Socialiste is echter niet onder de indruk. 'Een vrouw, een socialist en een Franstalige. Dat ligt traditioneel drie keer moeilijk voor de legerleiding', klinkt het bij de PS. Er wordt gewezen op de steun die de minister heeft van de vakbonden en de gewone militairen voor haar aanpak in de zaak-Conings. De minister heeft die steun van de basis ook, omdat ze iets wil doen aan het personeelstekort bij Defensie.