Deel van mondmaskers die Defensie bestelde geleverd

Zo counterde minister van Defensie Philippe Goffin (MR) in de Kamer de kritiek op de mondmaskerbestelling van Defensie bij de schimmige Luxemburgse vennootschap Avrox. Goffin werd daarover aan de tand gevoeld door Steven Creyelman (Vlaams Belang), Kris Verduyckt (sp.a), Christophe Bombled (MR) en Michael Freilich (N-VA). Over de procedure en de gekozen leveranciers waren vragen gerezen.

In eerste instantie zat Defensie rond de tafel met de Belgische modesector, maar het bleek onmogelijk een consortium op de been te brengen. Daarop werd een Europese aanbesteding gelanceerd. Vier bedrijven werden geselecteerd, waarvan twee werden weerhouden omdat ze aan alle criteria beantwoordden. In alle offertes werden de maskers in het buitenland gemaakt, in Hong Kong, Vietnam, Turkije en Laos.