'Defensie kan motor van relance worden'

Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft experten gevraagd een rapport te maken over de veiligheidssituatie in de wereld.

'Defensie kan de motor van de relance en van de tewerkstelling worden.' Dat is volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) de reden waarom PS-voorzitter Paul Magnette voor die bevoegdheid heeft gekozen bij de verdeling van de ministerportefeuilles.

Dedonder is bijna klaar met een plan om een job bij het leger te 'valoriseren', zegt ze in een gesprek met De Tijd. Daarbij wil ze inzetten op een betere verloning. Aan de consultant Deloitte is een studie gevraagd om de loonverschillen tussen het leger en de politie in kaart te brengen. 'Bij de bewakingsopdrachten in het kader van Operation Vigilant Guardian hebben militairen natuurlijk van hun collega's van de politie gehoord dat die meer krijgen voor dezelfde job', merkt ze op.

Het leger had voor deze legislatuur 2 miljard euro extra gevraagd. 1 miljard was nodig om de infrastructuur aan te passen aan de grote, nieuwe legeraankopen, zoals de bestelling van F-35-gevechtsvliegtuigen, nieuwe mijnenjagers en drones. En er moest nog eens 1 miljard voor het personeel bijkomen, want het leger heeft het alsmaar moeilijker om de uitstroom op te vangen met nieuwe recruteringen.

Besparingen

Uiteindelijk is in de begrotingstabellen, zoals opgenomen in het rapport van het monitoringcomité, voor heel de legislatuur in zo'n 1,5 miljard extra voorzien. Voor dit jaar is er een budget van 3,7 miljard euro, wat neerkomt op een verhoging met zo'n 500 miljoen. Tegen 2024 zou het legerbudget oplopen tot 4,7 miljard euro. 'Maar het zal elk jaar vechten zijn om besparingen af te houden', merkt Dedonder nuchter op.

Voor dit jaar komt er wel zo'n 500 miljoen bij, maar tegelijk is voorzien in een besparing van 0,89 procent van de defensiebegroting, ofwel 22 miljoen euro. Die besparing is wel lager uitgevallen dan 2 procent, wat de regel was bij de federale overheid, maar in elke besparingsronde komt het budget van het leger in het vizier. De budgettaire marges zijn dus beperkt om de verloning van de militairen op te trekken, temeer omdat dat ook een effect heeft op de pensioenen.

Kazernes van de toekomst

Vandaar dat Dedonder ook andere wegen wil bewandelen om de job aantrekkelijker te maken. Dat kan onder meer door te decentraliseren, zodat militairen minder kilometers moeten afleggen om naar de kazernes te trekken. Een project dat mee is opgenomen in de nota van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) is de bouw van 'kazernes van de toekomst', waarbij het leger en de industrie de handen in elkaar slaan om jongeren op te leiden voor een job bij defensie.

Volgens Dedonder worden die kazernes van de toekomst het best in Henegouwen en West-Vlaanderen ingeplant. Daar is volgens haar de werkloosheid onder jongeren hoog, wat voor West-Vlaanderen overigens niet klopt. Ze denkt ook dat jongeren zonder diploma's wel warm kunnen worden gemaakt voor een job bij het leger, zeker als het gaat over cybersecurity, waarop de minister en de legertop willen inzetten.