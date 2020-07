Deinze verplicht mondmasker in supermarkten

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem is een lokale verplichting echter 'niet de bedoeling'.

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze wil vanaf woensdag mondmaskers verplichten in supermarkten en superettes. 'We vrezen dat er een tweede besmettingsgolf zit aan te komen en dan willen we gewapend zijn', klinkt het in de Oost-Vlaamse gemeente.

De verplichting geldt voor alle klanten vanaf 12 jaar. Vermeulen vindt het nodig om de mondmaskers te verplichten na enkele nieuwe gevallen van corona en de vaststelling dat inwoners zich steeds minder aan het advies houden. In totaal vallen 17 handelszaken onder het verbod.

'Als we de mensen nu mondmaskers kunnen laten dragen in de supermarkten vragen we eigenlijk een kleine moeite om mekaar te beschermen, en de mensen die aan het werk zijn.'

De regels zijn overal dezelfde en dus ook in Deinze Pieter De Crem Minister van Binnenlandse Zaken

Deinze had eerder al gratis mondmaskers verdeeld onder zijn inwoners. 'We hebben relatief gezien het minste besmettingen van alle steden in België', zegt Vermeulen. De burgemeester hoopt dat de federale regering het voorbeeld van Deinze volgt, 'maar vooral dat ze burgemeesters in hun eigen stad hun werk laten doen. Die mondmaskers helpen. Dat weten we ondertussen.'

Minister De Crem, partijgenoot van Vermeulen, liet dinsdagavond echter aan verschillende media verstaan niet opgezet te zijn met het initiatief in Deinze.