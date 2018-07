Deminor: 'Zoveelste politieke verklaring over Arco'

Deminor zal zijn cliënten pas aanraden een regeling te aanvaarden als die juridisch waterdicht is en een passende compensatie biedt.

Nu de federale regering opnieuw een deal heeft gesloten over een vergoeding voor de Arco-coöperanten, is het uitkijken naar de reactie van die coöperanten. Een deel van hen wordt in hun juridische procedures om een schadevergoeding te verkrijgen, bijgestaan door het advieskantoor Deminor dat pas nog succes boekte met een schikking tussen Ageas en de Fortis-gedupeerden.

In een eerste reactie reageert Deminor lauw op de nieuwe Arco-deal. Deminor maant aan tot voorzichtigheid. Het is 'de zoveelste politieke verklaring in het dossier die niet juridisch afdwingbaar is'. 'Een afdwingbaar akkoord vereist de instemming van alle betrokken partijen en een juridisch waterdichte regeling die tot in de details uitgewerkt is', aldus Deminor.