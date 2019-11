Demotte: 'Voorstellen N-VA openen gruwelmuseum'

Het PS-kopstuk maakt duidelijk dat de eisen van de N-VA rond de sociale zekerheid voor zijn partij onaanvaardbaar zijn. De ex-preformateur hoopt dat paars-groen wel levensvatbaar is. 'Een regenboogcoalitie is het alternatief voor de chaos.'

De federale formatie is afgelopen week een nieuwe fase ingegaan. Nadat de preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) koning Filip begin deze week gevraagd hadden van hun taak ontheven te worden, stuurde het Paleis PS-voorzitter Paul Magnette als informateur het veld in.

Die gaat de komende weken na of een coalitie op de been gebracht kan worden van socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. 'Zo'n regenboogcoalitie is op dit moment het enige alternatief voor de chaos', stelt Rudy Demotte dit weekend in enkele interviews.

Niet rijp

Nochtans begonnen hij en Bourgeois een maand geleden vol goede moed aan hun preformatieopdracht, klinkt het. 'We dachten dat de zaken er positiever voorstonden dan eigenlijk het geval was. Toen we de rapporten kregen van de vorige informateurs, Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a), dachten we daarop te kunnen voortbouwen en kunnen na te gaan in welke mate een meerderheid met PS en N-VA haalbaar was.'

De N-VA drong aan op hervormingen die het Belgische paradigma zouden wijzigen. Het zou erop neerkomen dat we België op basis van een federale staat achter ons zouden laten. Rudy Demotte PS-kopstuk

Maar al snel ontdekten de preformateurs dat er nog 'veel ballast' overboord moest, zegt Demotte. 'Op een bepaald moment stel je vast dat je niet meer vooruit raakt op het pad naar het compromis. En kom je tot de conclusie dat de formule niet rijp is', luidde het onder meer in het VRT-programma De Zevende Dag en in de krant La Libre.

In een interview met De Tijd was die andere preformateur, Bourgeois, dit weekend tot dezelfde conclusie gekomen. 'Er gaapt een grand canyon tussen de N-VA en de PS.'

Gruwelmuseum

Demotte verwijt de N-VA te verregaande eisen op tafel gelegd te hebben. 'De N-VA drong aan op hervormingen die het Belgische paradigma zouden wijzigen. Het zou erop neerkomen dat we België op basis van een federale staat achter ons zouden laten.'

Als de N-VA openingen maakt rond sociale thema's en we een evenwicht vinden, waarom zouden we dan niets proberen? Maar dat scenario tekent zich voorlopig niet af. Rudy Demotte PS-kopstuk

'Toen de studiediensten van de partijen de voorstellen vergeleken, was het de opening van het gruwelmuseum. De N-VA legde zaken op tafel die, voor ons, onverbiddelijk zouden hebben geleid tot de verdwijning van de solidariteitsmechanismes inzake sociale zekerheid. Elementen die zouden leiden tot een uitgesproken vorm van confederalisme', ging Demotte voort.

Maar niet enkel tussen de N-VA en de PS gaapt volgens hem een diepe kloof. 'Ook op de lijn met andere partijen, zoals de liberalen en CD&V, zat ruis.'

Regenboogcoalitie

Of een regenboogcoalitie meer kans op slagen heeft, weet de PS'er niet zeker. 'Een regering vormen zonder de N-VA zal moeilijk zijn, maar niet moeilijker dan de zoektocht naar een meerderheid met de N-VA.'

De PS kan luisteren naar argumenten en kan proberen er antwoorden op te formuleren. Maar nooit ten koste van de funderingen van het land of de zwaksten in de maatschappij. Rudy Demotte PS-kopstuk

Hij sluit tegelijkertijd niet helemaal uit dat zijn partij uiteindelijk toch weer aan de tafel belandt met de Vlaams-nationalisten. 'Als de N-VA openingen maakt rond sociale thema's en we een evenwicht vinden, waarom zouden we dan niets proberen? Maar dat scenario tekent zich voorlopig niet af.'