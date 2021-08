Derde evacuatievlucht geland in Melsbroek

Op de militaire luchthaven van Melsbroek is dinsdagochtend de derde vlucht geland met Belgen die uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn gered.

Een chartervlucht van Air Belgium is dinsdag om 7.35 uur geland op de militaire luchthaven van Melsbroek. Aan boord zaten mensen die uit Afghanistan geëvacueerd zijn. Het gaat om de derde evacuatievlucht die in België aankomt. Hoeveel mensen aan boord zijn, is nog onduidelijk.

Maandag zijn de eerst twee reddingsvluchten uit Islamabad geland in België. Ons land gebruikt de Pakistaanse hoofdstad, waar al jaren de Belgische ambassade voor Afghanistan is ondergebracht, als uitvalsbasis voor de evacuaties.

Hoeveel mensen op het vliegtuig tussen Islamabad en Melsbroek zaten, is nog onduidelijk.

Maandag waren 63 Belgen en 158 Afghanen aan boord van de twee reddingsvluchten, onder wie een 14-jarig kind dat alleen reisde en geen banden heeft met Belgische families. Het wordt opgevangen in een centrum voor niet-begeleide minderjarigen en zal een voogd krijgen.

Kazerne Peutie

Wie uit Afghanistan wordt geëvacueerd, wordt naar de kazerne van Peutie gebracht. Daar worden de identiteit en documenten van de geëvacueerden nogmaals grondig gecontroleerd en volgt een medische controle, waaronder een PCR-test. Ook de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst zijn er aanwezig om terreurrisico's in te schatten.

Volgens federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) keerden de meeste mensen maandag na de controle in Peutie terug naar hun woonplaats in België. Afghanen die hier niet wonen, starten ofwel een procedure tot gezinshereniging op of vragen asiel aan. Over die asielaanvraag wordt geoordeeld door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

België blijft de komende dagen C-130's heen en weer sturen tussen Kaboel en Islamabad. Ons land heeft zes slots gereserveerd op de luchthaven van Kaboel om mensen op te pikken. Elk slot duurt maar 30 minuten. De tijd om de vlucht te halen is heel kort. De druk op de missie neemt toe.

Verlenging evacuaties