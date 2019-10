Derde poging om rijke Belg zwaarder te belasten flopt

Om de budgettaire en administratieve gevolgen te beperken besliste het Hof dat de vernietiging alleen voor de toekomst geldt. Vermogende beleggers moeten vanaf 2020 geen effectentaks meer betalen, maar dat moet nog één keer aan het einde van 2019. Het arrest van het Grondwettelijk Hof slaat dus een extra gat in de begroting vanaf 2020. In 2018 bracht de effectentaks 226 miljoen op.

Niet terugbetalen

De hamvraag is, wat nu? De federale regering in lopende zaken kan geen initiatief nemen. De sp.a wil met een wetsvoorstel de effectentaks repareren en tegemoetkomen aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof. Zo kan worden vermeden dat de begroting nog meer ontspoort. Het is weinig waarschijnlijk dat de sp.a in het parlement voldoende steun vindt.