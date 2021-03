Dermagne biedt terugkeerdag op werk aan in ruil voor strengere controles

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil toestaan dat werknemers die verplicht telewerken één dag per week terugkeren naar de werkvloer. In ruil moeten de bedrijven nauwgezet registreren hoeveel personeelsleden op de vloer aanwezig zijn.

Wie van thuis kan werken, is door de strijd tegen het coronavirus verplicht om te telewerken. In principe gaat het om iets minder dan de helft van de werknemers, maar het vermoeden bij de virologen en de overheid is dat de maatregel minder strikt wordt nagevolgd dan enkele weken geleden. Veel werknemers zijn het thuiswerken moe en voor de werking van het bedrijf is het vaak gemakkelijker als een deel van het personeel af en toe op de werkvloer aanwezig is.

Federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) hamerde dinsdag in de Kamercommissie Sociale Zaken nog eens op het belang van telewerk. 'De (expertengroep, red.) Gems noemt het een van de krachtigste maatregelen om de pandemie te beheersten. In de huidige omstandigheden is het dus geoorloofd om die verplichting aan te houden.'

Terugkeerdag

Wel komt de PS'er met een voorstel om de regels over telewerk beter te laten opvolgen. Hij wil het mogelijk maken dat werknemers één dag per week terugkeren naar de werkvloer. Die terugkeer moet gespreid verlopen: het is niet de bedoeling dat iedereen op dezelfde dag komt werken.

In ruil voor het terugkeermoment vraagt Dermagne dat bedrijven registeren hoeveel personeelsleden op de werkvloer aanwezig zijn. Ondernemingen zal worden gevraagd één keer aan te geven hoeveel werknemers sowieso niet kunnen telewerken en dus fysiek komen werken. Daarnaast wil de PS'er dat werkgevers vastleggen hoeveel mensen dagelijks aanwezig zijn die toch kunnen telewerken. Zo kan een bedrijf stellen dat elke dag een vijfde van de telewerkende medewerkers op de werkvloer aanwezig mag zijn.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moet een tool opstellen waardoor die registratie in enkele muisklikken kan worden ingegeven in een databank. Het moet het werk van de inspecteurs die nagaan of de regels over telewerk worden gerespecteerd vergemakkelijken. 'De sociale inspectie kan dan meteen zien of sprake is van inbreuken of niet', zei Dermagne.

'Niet zwart-wit'

Dermagne brengt zijn voorstel vrijdag ter sprake op het kernkabinet. Het Verbond van Belgische Ondernemingen reageert verrast. 'Door de coronacrisis heen hebben we altijd in overleg naar oplossingen proberen te zoeken. We zijn uiterst verrast dat hier geen gesprekken aan vooraf zijn gegaan', zegt Kris De Meester.

Bij de werkgevers zien ze bovendien het nut van de tool niet in. 'Voor sommige mensen kan je heel duidelijk zeggen dat ze elke dag van thuis kunnen werken. Maar soms moeten werknemers bijvoorbeeld documenten raadplegen en moeten ze toch naar het werk kunnen komen. Het is dus niet enkel zwart of wit, maar veel grijs. Daarvoor wordt hier geen oplossing geboden.'