Dermagne tikt Belfius-topman op vingers

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne tikt Marc Raisière, de CEO van Belfius, op de vingers nadat die in een interview had laten optekenen dat het niet erg is als horecazaken failliet gaan.

Het interview van Raisière in Trends-Tendances doet heel wat stof opwaaien, blijkt onder meer uit reacties van de econoom Paul De Grauwe en de fiscaal expert Michel Maus op Twitter. Ze vinden het 'schandalig' dat de CEO van de staatsbank Belfius, die zelf met belastinggeld is gered, meent dat het allemaal niet zo erg als horecazaken in de nasleep van de covidcrisis overkop gaan.

Volgens Raisière volgen er sowieso faillissementen. 'Maar hebben we niet te veel cafés en restaurants in België?', stelt hij zich hardop de vraag. 'Waren die allemaal rendabel? Waren die allemaal leefbaar, zonder in het zwart te werken?' Volgens de topman van Belfius zal een economische reinigingsperiode volgen en zullen veel zombiebedrijven eruit gaan, want het gaat om bedrijven die alleen dankzij het overheidsinfuus kunnen overleven.

Volgens Dermagne, de nummer een van de Parti Socialiste in de regering-De Croo, had Raisière dat niet moeten zeggen. Hij wijst erop dat achter de cijfers en de percentages veel jobs zitten. In de horeca werken veel mensen. Die verdienen respect en ondersteuning in deze zeer moeilijke periode, zegt de socialistische vicepremier.