Deur dicht voor wijziging basisartikel grondwet

De goedkeuring van de lijst is een van de laatste beleidsdaden van de legislatuur . Eenmaal gestemd en goedgekeurd door de regering, en nadien gepubliceerd in het Staatsblad, zijn Kamer en Senaat van rechtswege ontbonden.

De grondwetsartikels op de lijst zijn de enige die de daaropvolgende legislatuur kunnen worden aangepast. In normale omstandigheden trekt de regering met een lijst naar Kamer en Senaat en wordt die goedgekeurd. Maar de situatie nu is ongewoon, met een regering-Michel die ontslagnemend is en niet over een meerderheid in het parlement beschikt.